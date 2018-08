Connessi e in vacanza: quella 2018 è l’estate più online di sempre

0 Condivisioni Facebook Twitter

Gli italiani sono già pronti a partire per le vacanze. Alcuni hanno già preso il largo, ma molti di loro sono ancora impegnati nei preparativi. Un’organizzazione minuziosa e capillare, con hotel e ristoranti prenotati, visite guidate, lidi e musei pronti ad attenderli.

Questa eccezionale pianificazione è probabilmente frutto delle esperienze passate, ma viene agevolata dagli sviluppi tecnologici e dalla connessione internet più veloce, soprattutto in mobilità.

Vacanze 2018 sempre più online

La ricerca pubblicata da Coldiretti non lascia adito a dubbi. Sono 19 milioni gli italiani che hanno prenotato online la loro vacanza, e più della metà lascia sul web i commenti sulle località frequentate, i servizi, gli hotel e i ristoranti.

Qualcuno ancora si è avvalso dell’aiuto delle agenzie e dei tour operator, ma tantissimi hanno fatto da sé, navigando tra siti specializzati e facendosi indirizzare dai giudizi e dalle recensioni.

Le visite guidate alle mostre e ai musei sono state prenotate on line, in piena vacanza, soprattutto grazie agli smartphone, così come i biglietti per le serate in discoteca o al pub.

Inoltre la rete è molto sfruttata per quello che riguarda la ricerca di percorsi enogastronomici, fiere e mercatini locali. Una maniera di vivere le vacanze decisamente differente rispetto agli anni passati, grazie appunto ai nostri smartphone di nuova generazione e alle connessioni sempre più veloci.

Smartphone e Internet amici delle vacanze

Lo smartphone d’estate diventa davvero indispensabile soprattutto nel periodo delle vacanze.

Può capitare infatti che in pieno viaggio si abbia voglia di cambiare una destinazione, e le relative prenotazioni. In questi casi basta accedere ai siti con il cellulare e riprogrammare tutto.

Ecco allora che per rimanere sempre connessi arrivano in nostro soccorso le offerte internet mobile, come quelle di Vodafone per navigare in 4G, così da poter avere sempre a disposizione l’aiuto del web anche in vacanza.

Se la rete ha raggiunto velocità impensabili, i nuovi smartphone continuano a stupire per velocità e prestazioni, oltre che per la loro capacità di scattare ottime foto e registrare filmati davvero sorprendenti. La qualità delle immagini è merito degli obiettivi sempre più perfetti e dei programmi di ritocco sofisticati. Oggi inoltre si può fare affidamento sulla capacità di memoria quasi illimitata dei cloud, così da non rischiare di intasare la memoria del cellulare.

Lo smartphone tuttofare

Oggi la tecnologia ci permette di avere a disposizione una fotocamera, un dispositivo connesso e una videocamera in un solo device intelligente dalle alte prestazioni. Il modo di viaggiare sta cambiando di pari passo con lo sviluppo tecnologico, e quelli sopra elencati sono solo alcuni dei risultati già evidenti, tra prenotazioni, recensioni, scatti fotografici e condivisioni social.

