Messina. Arriva il bando per tirocini retribuiti in AMAM rivolto ai laureati in Ingegneria

Messina. Dopo i concorsi per 28 posti e 10 esperti pubblicati il 31 dicembre 2018, oggi AMAM annuncia la pubblicazione di un nuovo bando per tirocini formativi retribuiti rivolto ai laureati in Ingegneria. Questa opportunità si inserisce nel contesto di valorizzazione e formazione che AMAM SpA intende offrire ai laureati in Ingegneria, ad inizio del nuovo anno, quale opportunità di crescita e/o di inserimento nel mondo del lavoro.

Chi può candidarsi

Per candidarsi ai tirocini AMAM è necessario essere possessori di Laurea Magistrale e/o Specialistica in Ingegneria Civile (LM23, 28/S) ed avere età non superiore ai 32 anni. I tirocini formativi di orientamento e inserimento al lavoro da avviare saranno 3 Tirocini ed avranno durata di 6 mesi, eventualmente rinnovabili per ulteriori sei mesi, presso A.M.A.M. S.p.A.. L’ impegno massimo previsto è di 36 ore settimanali ed i selezionati riceveranno un incentivo economico di € 600,00, erogato a fronte di una presenza pari al 70% delle ore previste per ciascun mese di tirocinio effettivamente svolto.

Finalità dell’azione congiunta di AMAM e Università di Messina: consentire ai laureati selezionati l’acquisizione ‘sul campo’ di competenze sulle infrastrutture del servizio idrico cittadino, sul servizio di raccolta e depurazione delle acque reflue, nonché sulle norme del servizio idrico integrato, sulle norme ambientali, e sulle attività tecniche a supporto della gestione.

Attività oggetto dei tirocini AMAM

In particolare, le attività oggetto del percorso formativo individuale andranno dalla rappresentazione grafica e modellizzazione delle reti alla gestione del ciclo integrato delle acque (captazione, adduzione, distribuzione delle acque ad uso civile), dalla raccolta e depurazione delle acque reflue urbane alle norme ambientali e alle attività tecniche di supporto al servizio idrico integrato.

Requisiti di ammissione

Età non superiore al 32° anno; Laurea Magistrale e/o Specialistica in Ingegneria Civile (LM23, 28/S), non avere in corso altre esperienze di tirocini o di Formazione, Orientamento, Professionale di inserimento e reinserimento al lavoro, incompatibili con l’esperienza di tirocinio proposta (ovvero provvedere, in caso di ammissione, alla sospensione e/o rinuncia dell’esperienza già in corso).

Tutte le informazioni, l’Avviso e il modello di candidatura sono pubblicati sul sito di AMAM. Le istanze dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 25 gennaio 2019.

