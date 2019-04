Valerio Mastrandrea a Messina per presentare il suo primo film da regista

20 Condivisioni Facebook Twitter

Dopo Gipi, SudTitles porta a Messina anche Valerio Mastrandrea che, domani, martedì 2 aprile, approderà alla città dello Stretto per presentare “Ride”, il suo primo film da regista, e per dialogare con il pubblico presente in sala insieme all’attrice protagonista Chiara Martegiani.

Il film sarà proiettato al Multisala Iris di Ganzirri martedì 2 aprile alle 21.00, e racconta la storia di Carolina (Chiara Martegiani), una donna che ha appena perso il compagno, un operaio, a causa di un incidente sul lavoro e che, a 24 ore dal funerale e dopo 7 giorni dalla scomparsa dell’amore della sua vita, ancora non riesce a piangere. Con l’avvicinarsi della commemorazione lei teme di deludere tutti, compresa se stessa.

Alla fine della proiezione, Valerio Mastrandrea e Chiara Martegiani rientreranno in sala per parlare del film con il pubblico presente. Il biglietto d’ingresso, acquistabile anche online, ha il costo complessivo di 8 euro. Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook dedicata all’evento.

L’evento rientra nel nuovo ciclo “Esco in tour” organizzato da SudTitles Palermo, un’associazione culturale che punta a promuovere la cultura cinematografica attraverso la creazione di sottotitoli per il cinema, ma non solo. SudTitles, infatti, non porta in sala solo pellicole straniere, ma anche film italiani e organizza festival ed eventi dedicati al più piccoli.

(80)