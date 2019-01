Uroboro: domenica 20 gennaio il terzo trekking urbano di PeriferichEnergie all’Annunziata

1 Condivisioni Facebook Twitter

Domenica 20 gennaio si svolgerà il terzo ed ultimo appuntamento nella città di Messina con PeriferichEnergie e questa volta il quartiere Annunziata si svelerà attraverso la graphic novel come forma di racconto urbano.

Dopo CEmentalità e Transumanza, sarà la volta di Uroboro: anche quest’incontro prenderà il via con il trekking urbano che partirà alle 10.30 davanti alla scuola Santa Eustochia, all’Annunziata,con la guida di Elena Grimaldi e Franco Chillemi, cultore di storia del territorio.

Un appuntamento che sarà ben più di una passeggiata, alla scoperta degli angoli nascosti, “invisibili” ma pronti a raccontare diversi aspetti di un quartiere pieno di storia e di storie da conoscere.

Nella settimana, da lunedì 21 a venerdì 25 gennaio, a partire dalle 15.30 presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne della Facoltà di Lettere e Filosofia, nel campus universitario dell’Annunziata, si svolgerà il laboratorio di scrittura creativa e graphic novel tenuto da Elena Grimaldi e dalla fumettista Chiara Abastanotti.

Chiara Abastanotti ha già pubblicato per Beccogiallo e Graphic News, disegna dal vivo accompagnando performance teatrali e musicali, tiene corsi e laboratori sulla narrazione per immagini. Ha ottenuto moltissimi riconoscimenti in fiere ed eventi di respiro nazionale e ha allestito sue mostre a Bologna, a Siena, al Lucca Comics & Games.

Per partecipare al trekking e/o al laboratorio – sempre gratuito e aperto a tutti – è sufficiente prenotare contattando la pagina Facebook oppure scrivere a periferichenergie@gmail.com o chiamare il numero 329 8164320.

Il progetto “PeriferichEnergie. Conoscere, narrare, inventare la città che non si vede” è promosso da Sabir srl, dalla Casa Editrice Mesogea di Messina e da SabirFest – in partenariato con l’Associazione International House di Reggio Calabria e la sezione napoletana dell’Associazione Yoda di Bologna. Un progetto realizzato grazie al contributo SIAE con il bando “Sillumina – Copia privati per i giovani e la cultura”, nato con l’obiettivo di proporre, opportunità innovative di scoperta, conoscenza e racconto di tre quartieri periferici: Rione Annunziata (Messina), Centro Storico (Reggio Calabria) e Quartieri Spagnoli (Napoli).

