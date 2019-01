Urbanistica, Sviluppo e Sport per Messina: al Palacultura il convegno del M5S

1 Condivisioni Facebook Twitter

Sarà dedicato alla riqualificazione e alla valorizzazione degli impianti sportivi il convegno “Urbanistica, Sviluppo & Sport nella città di Messina” organizzato dal Movimento 5 Stelle e dal MeetUp Grilli dello Stretto per il prossimo venerdì 25 gennaio a partire dalle ore 17.00 al Palacultura Antonello.

In questa occasione i numerosi relatori, tra cui figura anche il deputato Simone Valente, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, saranno chiamati a esporre le proprie soluzioni urbanistiche per la riqualificazione delle aree degradate della città e per la trasformazione di impianti sportivi come per esempio lo Stadio San Filippo in fattori di crescita e di sviluppo economico.

«Lo sviluppo della città di Messina – hanno chiarito gli organizzatori dell’incontro – deve passare attraverso una riqualificazione del territorio attenta, programmata e sostenibile».

L’incontro “Urbanistica, Sviluppo & Sport nella città di Messina”, moderato dalla giornalista Veronica Crocitti, vedrà numerosi interventi di politici e professionisti che presenteranno le proprie idee sui temi-chiave della giornata, tra cui: il reperimento di la conversione dii beni degradati, la valorizzazione degli impianti sportivi.

Tra i relatori figurano, infatti: Francesco D’Uva (Capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle), Giampiero Trizzino (Portavoce all’Ars), Simone Valente (Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri), Sergio Bruno (Libero Professionista), Anna Carulli (Presidente I.N.BAR. Istituto Nazionale Bioarchitettura), Antonio De Luca (Portavoce all’Ars), Valentina Zafarana (Portavoce all’Ars) e Andrea Argento (Consigliere Comunale M5S di Messina).

