Un Pony in Corsia: domani una visita speciale ai bambini ricoverati al Policlinico di Messina

40 Condivisioni Facebook Twitter

Domani alle ore 11.00 i piccoli pazienti ricoverati nel Padiglione NI del Policlinico “G. Martino” di Messina, riceveranno una visita molto speciale: due pony saranno portati nei reparti per far vivere una mattinata diversa, all’insegna dell’allegria. L’iniziativa Un Pony in Corsia è stata proposta dall’associazione Equitando Onlus per donare un sorriso ai bambini costretti a stare in ospedale durante le feste di Natale.

Per la prima volta i due pony faranno visita ai reparti di Pediatria, Chirurgia Pediatrica, Pediatria d’urgenza e Neuropsichiatria Infantile, con il coinvolgimento di tutte le Unità Operative e tutte le Articolazioni.

L’idea è stata accolta con entusiasmo dal Rettore dell’Università degli Studi di Messina, Salvatore Cuzzocrea e dal Direttore Sanitario dell’ospedale, Paolina Reitano, che hanno subito appoggiato la proposta. In segno di solidarietà sono tanti gli enti che hanno voluto contribuire all’organizzazione dell’evento: il Rotary Club Messina Peloro, GiCap, G.B.M. Nasisi srl, l’associazione La Palma, l’associazione La Pineta, Multisala Apollo, il Gruppo Formula 3 e Confartigianato Messina.

L’obiettivo della sorpresa è rendere un po’ più piacevole il periodo di degenza dei bambini ricoverati al Policlinico, con l’aiuto di “amici” speciali che consegneranno loro tanti doni. Gli animali, oggi, sono sempre più utilizzati nelle diverse terapie proprio per la loro naturale sensibilità che li fa entrare subito in empatia con chi sta loro vicino. Le Linee Guida Nazionali degli Interventi Assistiti dagli Animali, pubblicate dal Ministero della Salute prevedono, infatti, l’utilizzo degli animali anche nelle strutture sanitarie ed ospedaliere, con una apposita equipe specializzata.

(27)