Ultimo in concerto a Messina: appuntamento allo Stadio San Filippo

È ufficiale: Messina sarà l’unica tappa siciliana del Tour di Ultimo. Il cantautore che, a soli 23 anni è il più giovane artista a esibirsi negli stadi, ha appena rivelato le date dei concerti al suo pubblico e sarà ospite nella Città dello Stretto il 15 luglio 2020, allo Stadio San Filippo.

Il tour attraverserà otto città a partire da Firenze. Messina sarà una delle ultime tappe, il 15 luglio 2020, per poi concludere tornando il 22 luglio allo Stadio Olimpico di Roma, dove tutto è iniziato, pochi giorni fa, con un concerto che ha contato ben 60mila presenze.

Il giovane è da sempre vicino agli ultimi, che ha scelto di ricordare fin dal nome d’arte e che sostiene con un impegno costante e concreto. Per questo devolverà parte dell’incasso ricavato dall’acquisto dei biglietti ai progetti UNICEF in Mali, per la lotta contro la malnutrizione e a sostegno di vaccinazioni, impianti idrici e servizi igienico sanitari.

«Ultimo è il simbolo di una generazione, un cantante dall’animo sensibile in grado di raccontare il mondo complicato che viviamo oggi – ha dichiarato Francesco Samengo, Presidente dell’UNICEF Italia. Per questo siamo orgogliosi che abbia deciso di devolvere parte del ricavato della tournée all’UNICEF e aiutare in questo modo tanti bambini e giovani in Mali dove più di 1,5 milioni hanno bisogno di assistenza».

Quello di Ultimo ha tutti i connotati di un sogno che si avvera: partito con la sua voce e il suo pianoforte dalla periferia, e dai piccoli locali di San Lorenzo a Roma per arrivare nel giro di un anno e mezzo a traguardi più grandi, dai club ai 19 palasport sold out del “Colpa delle Favole Tour” e ora gli stadi, con oltre 300.000 biglietti venduti ad oggi.

Da venerdì 7 giugno 2019 è in rotazione radiofonica “Ipocondria” (Honiro, distribuzione Believe), brano estratto dal suo nuovo album già certificato disco di platino “Colpa delle favole” che ha debuttato al #1 posto della classifica ufficiale FIMI/Gfk mantenendo la posizione per ben cinque settimane consecutive.

L’album è stato anticipato da “I tuoi particolari”, la ballata già doppio disco di platino con cui Ultimo ha partecipato alla sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo, e dal brano manifesto in dialetto romano “Fateme Cantà”, certificato disco d’oro.

