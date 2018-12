Torna la Messina Marathon. Iniziato in città il conto alla rovescia

2 Condivisioni Facebook Twitter

Inizia il conto alla rovescia per l’undicesima Messina Marathon. L’evento è fissato per domenica 13 gennaio 2019.

L’appuntamento più atteso dagli amanti dello sport è organizzato dalla Polisportiva Odysseus del patron Antonello Aliberti sotto l’egida della FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera). Insieme alla Maratona “Antonello da Messina”, sulla distanza dei canonici 42,195 km, il programma prevede anche la Mezza Maratona “Eufemio da Messina” di 21,097 km, la Shakespeare Run di 10,548 km e il Fitwalking. Le partenze delle gare, però, saranno separate.

Alle 9 è fissato, infatti, il via della Maratona, con lo “start” da Piazza Unione Europea, sede di partenza e arrivo. Secondo il nuovo regolamento, e rispettando le restrittive indicazioni per la sicurezza e la safety nelle manifestazioni pubbliche, ribadite durante la conferenza dei servizi indetta dal Comune di Messina, saranno otto i giri da affrontare, ciascuno da 5,274 km. Ciò consentirà agli atleti di poter ammirare i luoghi storici della città di Messina ed al pubblico di assistere più volte al passaggio dei partecipanti.

Le altre gare prenderanno il via alle ore 10.30. In tal modo i maratoneti potranno svolgere buona parte della loro prova insieme al resto del gruppo. Quattro i giri previsti per gli atleti impegnati nella Mezza Maratona. Due, invece, per quanto riguarda Shakespeare Run e Fitwalking. Nell’ambito della Maratona verranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne classificate e i primi tre di ciascuna categoria. Il primo classificato nato a Messina e appartenente ad una società messinese si aggiudicherà, inoltre, il “Trofeo Michele Scarantino”. Verrà premiato, poi, il primo atleta donatore di sangue (soci Avis o di altri associazioni). Riconoscimenti anche per le prime tre società con più di 10 atleti classificati.

Le operazioni scatteranno sabato 12 gennaio quando, dalle 14 alle 19.30, si comincerà con l’accreditamento degli iscritti e la consegna dei pacchi gara nell’atrio del Comune di Messina al piano terra. Si proseguirà domenica 13, il giorno della gara, dalle 6.30 alle 8.30, prima dell’attesa partenza.

Nel 2018 si sono imposti nella Maratona Alessandro Attilio e Cristina Pitonzo, nella Mezza Francesco Bonavita e Ginevra Benedetti, nella Shakespeare Run Antonino Recupero e Nadine De La Cruz. Media partner dell’evento sarà Messinadocorsa.it

Il percorso completo della Messina Marathon

PARTENZA Piazza Unione Europea/Viale Garibaldi (corsia lato monte in direzione della Statua di Messina); Viale Garibaldi corsia lato monte; Via I Settembre in direzione Piazza Duomo; Via Cesare Battisti in direzione via Garibaldi; Largo San Giacomo; Via Loggia dei Mercanti in direzione Via Cavour; Via Argentieri; Via Consolato del Mare; Via Colombo in direzione Piazza Duomo; Piazza Duomo e giro attorno alla fontana; Piazza Duomo verso via I Settembre; Via I Settembre verso Viale Garibaldi; Viale Garibaldi in direzione sud verso Via T. Cannizzaro; Attraversamento incrocio Viale Garibaldi-T. Cannizzaro-Piazza Cairoli; Piazza Cairoli in direzione Sud; Viale San Martino in direzione sud fino al Viale Europa; Inversione di Marcia al Viale Europa; Viale San Martino in direzione Piazza Cairoli; Piazza Cairoli lato valle; Viale Garibaldi in direzione Nord fino al Viale Boccetta; Inversione di Marcia al Viale Boccetta; Viale Garibaldi in direzione Piazza Unione Europea; ARRIVO Piazza Unione Europea/Viale Garibaldi (corsia lato monte in direzione della Statua di Messina).

(4)