Al Teatro Vittorio Emanuele torna Pomeriggio Bimbi: il laboratorio creativo per i più piccoli

Pomeriggio Bimbi torna oggi al Teatro Vittorio Emanuele. Il laboratorio dedicato ai più piccoli, promosso dal Teatro e dal Bookshop TVE, si svolgerà a partire dalle ore 17.00.

L’evento è adatto a bambini di età compresa tra 5 e 10 anni ed è intitolato “Myths in Sicily – Scilla e Cariddi”. Il programma prevede un reading in lingua inglese e un laboratorio creativo sui miti dello stretto di Messina curato da Valentina Todesco e Adriana Cannaò, in collaborazione con ExperDei e Splēnedizioni.

Tutte le attività di Pomeriggio Bimbi sono focalizzate sulla crescita culturale dei piccoli. Varie e tante le associazioni coinvolte, che negli scorsi appuntamenti hanno intrattenuto i piccoli ospiti con attività creative sull’ecologia e l’archeologia, letture animate che li spronino a leggere, e tanto altro.

La partecipazione a Pomeriggio Bimbi ha un costo di 10 euro ed è necessaria la prenotazione tramite il BookShop Teatro Vittorio Emanuele Messina o chiamando a 3203724476.

Sono già in programma i prossimi appuntamenti, fissati per il 7 e il 14 aprile.

