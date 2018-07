Concerti. Francesco Gabbani fa tappa al Teatro Antico di Taormina

10 Condivisioni Facebook Twitter

Dopo i successi della scorsa estate a Zafferana e Palermo, Francesco Gabbani, torna in terra siciliana, con un’esibizione nella suggestiva cornice del Teatro Antico di Taormina. L’amato vincitore di Sanremo 2017 farà tappa nella cittadina per il suo “GabbaLive 2018” il prossimo 2 agosto.

Si prevede il sold out visti i numerosi fan che hanno a gran voce richiesto la presenza del cantante in Sicilia: «Il pubblico è e rimarrà sempre il mio più autentico specchio e la mia più grande fonte di ispirazione. Il vero senso di tutto quello che faccio sta lì, tra la gente e per la gente. È quella la vera vita per un musicista» ha affermato Gabbani. Sono previste grandi novità per questo tour, tra spettacoli di luce ed effetti visivi.

Intanto in studio si lavora al nuovo album: «La lavorazione è ancora in fase embrionale, ma la piacevolezza ricevuta dal confrontarmi con i testi di Fabio Ilacqua o gli arrangiamenti di Luca Chiaravalli non esclude che la cosa si possa ripetere. Voglio prendermi, però, tutto il tempo necessario per fare le scelte migliori. Poi c’è da dire che il risultato finale non è mai uguale alla fonte di ispirazione. Se la musica che faccio è l’espressione di quello che sono, uscirà qualcosa che rappresenterà me stesso. Quindi niente voci e campane tibetane».

Ad accompagnare Francesco Gabbani sul palco, ci sarà la sua band composta da: Filippo Gabbani (batteria), Lorenzo Bertelloni (tastiere), Giacomo Spagnoli (basso) e Davide Cipollini (chitarra).

