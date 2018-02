Sting in Sicilia. Da domani in vendita i biglietti per il concerto dell’1 agosto a Taormina

16 Condivisioni Facebook Twitter

Giorno 1 agosto Sting sarà in concerto a Taormina. Anche questa estate, quindi, il Teatro Antico ospiterà i grandi della musica internazionale.

I biglietti saranno disponibili dalle 11 di mercoledì 14 febbraio in tutti i punti autorizzati dei Circuiti Box Office Sicilia ( tel. 0957225340 www.ctbox.it) e Ticketone.

Si tratta del più importante evento estivo al Teatro Antico, con prenotazioni che arrivano da tutto il mondo. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica che riempirà hotel e ristoranti della Perla dello Jonio, con una notevole ricaduta turistica sul territorio.

Le altre date italiane dei concerti di Sting sono: 26 luglio al Forte Arena di Santa Margherita di Pula (CA), il 28 luglio all’Auditorium Parco della Musica (Cavea) a Roma, il 29 luglio all’Arena di Verona, il 30 luglio all’Etes Arena Flegrea di Napoli.

Compositore, autore, attore, filantropo e attivista, Sting è nato a Newcastle (Inghilterra). Durante la sua carriera, costellata di grandi successi, Sting ha vinto 10 Grammy Award, 2 Brits, 1 Golden Globe, 1 Emmy e ricevuto 4 nomination agli Oscar.

Complessivamente ha venduto circa 100 milioni di dischi, oltre ad aver recitato in più di 15 film e scritto musiche e testi per il musical di Broadway, The Last Ship.

