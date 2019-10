Speciale Halloween. Tutti gli appuntamenti a Messina e dintorni

0 Condivisioni Facebook Twitter

Numerosi a Messina gli eventi dedicati a Halloween. La festa, di origine celtica, si celebra la notte tra il 31 ottobre e l’1 novembre. Secondo alcuni storici dell’Ottocento, Halloween indicava l’inizio dell’anno nuovo. Nel XX secondo è diventata una delle feste più popolari negli Stati Uniti e oggi spopola anche in Italia. Proprio oggi nelle sale arriva La famiglia Addams, il nuovo film d’animazione diretto da Greg Tiernan e Conrad Vernon.

Da dove deriva Halloween

Il nome Halloween (in irlandese Hallow E’en), deriva dalla forma contratta di All Hallows’ Eve, che tradotto significa “Notte di tutti gli spiriti sacri”. La festa trova la sua corrispondenza nel capodanno celtico, definito Samhain. Il nome viene dal gaelico antico Samhuinn che indica la conclusione della stagione dei raccolti e l’inizio dell’inverno, la stagione più dura. Secondo la leggenda celtica, Samhain chiamava a sé gli spiriti dei defunti che si univano al mondo dei viventi. Durante il rito venivano organizzati raduni nei boschi e sulle colline. Quindi per spaventare gli spiriti ci si mascherava in modo grottesco.

Perché la zucca

La zucca è diventata il simbolo di Halloween. L’usanza di intagliare la zucca, risale alla prima metà dell’800 e deriverebbe dalla leggenda irlandese dedicata a Jack-o’-lantern. Il fabbro astuto che aveva giocato diversi trabocchetti al diavolo. Quando morì fu rifiutato dal Paradiso e presentatosi all’Inferno, venne scacciato dal diavolo che gli tirò un tizzone ardente. Jack, a quel punto, lo posizionò all’interno di una rapa che aveva con sé. Cominciò da quel momento a vagare senza tregua alla ricerca di un luogo in cui riposarsi.

Negli Stati Uniti e in Italia

Halloween è diventata una delle feste più importanti negli Stati Uniti. Usanza diffusa è quella di andare in giro travestiti in modo spaventoso e andare di casa in casa per il trick or treat, tradotto in “dolcetto o scherzetto”. Anche in Italia è diventato uno degli eventi più attesi soprattutto dalle nuove generazioni.

Trick-or-Treat for UNICEF

Una notte non solo di “dolcetti e scherzetti”. Trick-or-Treat for UNICEF è una campagna di raccolta fondi, organizzata per la prima volta negli Stati Uniti nel 1949, in occasione dei festeggiamenti per Halloween.

Gli eventi a Messina per Halloween

