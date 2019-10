Spazio all’arte contemporanea: tutti i musei aperti a Messina e Provincia

82 Condivisioni Facebook Twitter

Sabato 12, per la quindicesima edizione della “Giornata del Contemporaneo”, aperti gratuitamente musei e studi anche a Messina.

L’appuntamento annuale è organizzato dall’AMACI, l’Associazione Musei d’Arte Contemporanea Italiani che coinvolge tutto il territorio nazionale con 24 musei e più di 1000 adesioni. Lo scopo è di fondare una vera cultura istituzionale dell’arte moderna e contemporanea nel nostro Paese. Anche a Messina aperti spazi e gallerie per avvicinare il pubblico all’arte contemporanea e valorizzare gli artisti.

Ecco cosa visitare a Messina e provincia:

AROUND AND BEHIND PAINTING, antologia di Antonio Freiles, Palazzo della Cultura. Visitabile fino al 30 ottobre dalle 18.15 alle 20.00, Messina;

antologia di Antonio Freiles, Palazzo della Cultura. Visitabile fino al 30 ottobre dalle 18.15 alle 20.00, Messina; I made this for you , libri illustrati di Sarah Bodman, Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Lucio Barbera”. Visitabile fino al 31 ottobre dalle 10.00 alle 13.00, Messina;

, libri illustrati di Sarah Bodman, Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Lucio Barbera”. Visitabile fino al 31 ottobre dalle 10.00 alle 13.00, Messina; Studio Aperto , percorso all’interno dello studio di Francesca Borgia, via Logoteta 12. Aperto sabato e domenica dalle 09.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 20.30, Messina;

, percorso all’interno dello studio di Francesca Borgia, via Logoteta 12. Aperto sabato e domenica dalle 09.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 20.30, Messina; Lights and Riders from Vanfiori side , personale di Eugenio Vanfiori , all’ Art Gallery Fadibè. Visitabile fino al 19 ottobre dalle 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00, Messina;

, personale di Eugenio Vanfiori all’ Art Gallery Fadibè. Visitabile fino al 19 ottobre dalle 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00, Messina; Alchimia della Bellezza , collettiva, Casa delle Culture, dalle 16.00 alle 20.30, Acquedolci;

, collettiva, Casa delle Culture, dalle 16.00 alle 20.30, Acquedolci; Artisti per Epicentro , collezione d’arte contemporanea, Museo Epicentro dalle 10.15 alle 22.00, Barcellona;

, collezione d’arte contemporanea, Museo Epicentro dalle 10.15 alle 22.00, Barcellona; Diversità è Identità , collettiva a cura di Rosario Andrea Cristelli, Galleria PROgetto Città. Visitabile fino al 19 ottobre dalle 16.30 alle 19.30, Barcellona;

, collettiva a cura di Rosario Andrea Cristelli, Galleria PROgetto Città. Visitabile fino al 19 ottobre dalle 16.30 alle 19.30, Barcellona; Libri d’Artista, Museo Didattico “Foscolo”. Visitabile fino al 20 ottobre dalle 10.00 alle 16.00, Barcellona.

(253)