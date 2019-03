Slalom di Salice: arriva a Messina l’evento per gli appassionati di motori

15 Condivisioni Facebook Twitter

Mancano poche ore all’inizio della terza edizione dello Slalom di Salice. L’evento, a cui parteciperanno 82 concorrenti, è la gara d’apertura del campionato siciliano e si snoderà lungo un percorso di 2 km e 900 metri con tredici postazioni di rallentamento. Alle ore 15.00 di oggi inizieranno le verifiche mentre domani, domenica 31 marzo, l’inizio della gara automobilistica è fissato alle ore 8.00.

Per consentire lo svolgimento dell’evento, il dipartimento Mobilità Urbana e Viabilità ha disposto alcuni provvedimenti viari. Oggi sarà vietata la sosta dalle ore 9.00 alle 20.00 e il transito dalle 13.00 alle 20.00 sul lato sinistro, direzione mare-monte, della via Principe Umberto. Per quanto riguarda la giornata di domenica 31, la sosta e il transito saranno vietati dalle ore 6.00 sino a 30 minuti dalla fine della gara. L’accesso sarà consentito solo ai residenti, ai partecipanti ed agli addetti ai lavori.

Lo Slalom di Salice è stato presentato ieri mattina a Palazzo Zanca dall’assessore alle Attività Sportive Giuseppe Scattareggia, i rappresentanti dell’Associazione sportiva Top Competition ed i vertici di Automobile Club Messina, Massimo Rinaldi e Marco Messina.

«È intenzione dell’Amministrazione comunale – ha affermato l’assessore Scattareggia – valorizzare tutti gli sport e gettare le basi per fare tornare la città di Messina ai vertici delle attività sportive a quattro ruote».

(foto presa dal sito ufficiale di Slalom di Salice)

