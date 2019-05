Piazza dell’Arte 2019: all’Università di Messina l’invasione dei giovani talenti

10 Condivisioni Facebook Twitter



Laboratori artistici, mostre fotografiche, musica e teatro all’aperto. Nel cortile centrale dell’Università di Messina torna Piazza dell’Arte. L’appuntamento è per stasera a partire dalle ore 21:00.

La manifestazione all’insegna della creatività è giunta alla sua settimana edizione e ad organizzarla è l’associazione Morgana con il patrocinio dell’UNIME, dell’E.R.S.U Messina e del Liceo Artistico Statale ” E. Basile “. Da calendario l’evento, che ha per protagonisti i giovani artisti peloritani, si sarebbe dovuto svolgere ad inizio mese ma tutto è stato rinviato a causa della scomparsa della studentessa Margherita Rosso, la giovane che ha perso la vita in un tragico incidente stradale lo scorso 7 maggio.

Il programma di Piazza dell’Arte

L’invasione dei giovani artisti messinesi inizierà alle ore 21:00 con un liveshow che prevede il susseguirsi di numerose esibizioni di canto, recitazione, danza e tante altre attività. Sarà allestita anche la mostra fotografica dal titolo “Messina com’era“, curata dalla famiglia dello storico fotoreporter messinese, Michelangelo Vizzini, che vedrà esposte alcune opere realizzate dagli studenti del liceo artistico Basile. Nel corso della serata si svolgerà anche un laboratorio a cura del Club Magico Messinese. Per concludere in bellezza, il Dj set “Sotto le Stelle” farà ballare i presenti in pista fino a tarda notte.

Un mix perfetto di tanti elementi che insieme hanno l’obiettivo di valorizzare e far conoscere nuovi talenti del territorio messinese.

