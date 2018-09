Parte il conto alla rovescia per il Messina Street Food Fest 2018

12 Condivisioni Facebook Twitter

Arancini e pidoni, focaccia, cannoli, ma anche show cooking, musica e piatti preparati da chef stellati: questi gli ingredienti del Messina Street Food Fest che dall’11 e il 14 ottobre animerà le serate di piazza Cairoli condendole di mille sapori, tra dolce e salato e intrattenimento dal vivo.

Dopo il successo della prima edizione, che aveva registrato oltre 50 mila presenze in due giorni, il festival dedicato al cibo da strada, siciliano e non, fa il bis per un secondo round tutto da scoprire. E, per l’occasione, raddoppia i suoi spazi, coprendo anche il lato nord della piazza e regalando così alla cittadinanza, ma anche a eventuali turisti, un’offerta ampliata sia sul piano gastronomico che dell’intrattenimento. Il villaggio gastronomico, infatti, ospiterà anche esibizioni musicali di band dal vivo, dj set e momenti dedicati ai più piccoli.

Per quel che riguarda gli orari e le date, come lo scorso anno, il Messina Street Food Festival durerà 4 giorni, da giovedì 11 a domenica 14 ottobre. Il taglio del nastro, cui seguirà l’apertura degli stand gastronomici, avverrà giovedì 11 ottobre alle ore 18.00. Venerdì 12, sabato 13 e domenica 14, il villaggio sarà aperto e fruibile sia per il pranzo che, poi, per la cena.

Non mancheranno, chiaramente, nei 4 giorni del festival, gli ormai famosi show cooking, durante i quali chef stellati e nomi importanti del panorama gourmet siciliano prepareranno pietanze prelibate e illustreranno le proprie ricette al pubblico presente, che avrà poi la possibilità di degustarle. Per accedervi sarà necessaria una piccola donazione che andrà in beneficienza.

L’intero ricavato della kermesse sarà devoluto alle associazioni Autismo Onlus, che si occupa dell’accoglienza a ragazzi con autismo, e Cirs Messina, per il reinserimento di donne in difficoltà, e alla Fondazione Aurora Onlus Centro Clinico Nemo Sud, per la presa in carico di persone con malattie neuromuscolari.

L’iniziativa di Confesercenti Messina è organizzata insieme con il Comune di Messina e con il patrocinio della Città Metropolitana di Messina e della Camera di Commercio Industria e Artigianato.

