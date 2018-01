Overworld presenta in anteprima a Messina il nuovo videogioco

0 Condivisioni Facebook Twitter

La giovane startup messinese Overworld ha creato un nuovo videogioco. Si chiama Overworld 2088 e verrà presentato dal 2 al 4 febbraio al Laser Game Underworld di Messina. Il gioco, proposto in anteprima nella Città dello Stretto, presenta nuove funzionalità rispetto alla versione precedente: tra le novità c’è un controller esclusivo progettato interamente dal team. Chi volesse giocare a Overworld 2088 prima di recarsi al Laser Game Underworld – che si trova sotto la Galleria Vittorio Emanuele III (ingresso Via della Munizione 23) – dovrà prenotarsi attraverso il sito overworld.co.

Cosa è la realtà aumentata?

La realtà aumentata è una tecnologia che permette agli utenti di “aumentare” la propria esperienza sensoriale. Solitamente questo avviene attraverso dei visori e controller che permettono al giocatore di interagire, in luoghi reali, con oggetti che esistono solo virtualmente.

Chi è Overworld?

Overworld è una startup messinese nata durante lo Startup Weekend Messina 2016. Il team uscito vincitore da quella manifestazione ha lavorato tanto nell’ultimo anno e mezzo e questo gli ha permesso di riscuotere un ottimo successo durante la manifestazione Fieri di Essere e ora di presentare in anteprima assoluta Overworld 2088. Dopo questa tre giorni messinese, il team sarà impegnato in un tour promozionale in giro per la Sicilia.

Una storia bella, nata e cresciuta a Messina, di un gruppo di ragazzi che, seppur tra mille difficoltà, riesce con impegno a portare avanti il proprio sogno. Il segreto? Non lo sappiamo per certo, ma sicuramente c’entrano la costanza e la voglia di rischiare. Due elementi che, come Overworld ha già ampiamente dimostrato, possono fare la differenza. In più c’è la voglia e la possibilità di poter fare tutto questo a Messina, una città non sempre facile ma che ha già dimostrato di saper apprezzare i giochi targati Overworld. E siamo certi che anche stavolta la Città dello Stretto non mancherà l’appuntamento.

