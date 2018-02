Onde Sonore: Carnevale di beneficenza con la Caronte & Tourist

5 Condivisioni Facebook Twitter

Anche quest’anno, in occasione del Carnevale, si svolgeranno gli “Eventi di Onde Sonore”, con due appuntamenti dedicati allo spettacolo e alla beneficenza.

Inizieranno domani le iniziative di Caronte & Tourist, che si svolgeranno nell’ammiraglia della flotta: la nave Telepass.

Una festa per grandi e piccoli

Il 10 febbraio, si darà il via a Onde Sonore, con la festa dedicata ai più piccoli. Dalle 10 alle 19, solcando le onde dello Stretto, nel salone della Telepass i bambini potranno divertirsi assieme ai loro genitori, grazie ad un ricco programma di animazione preparato per l’occasione. Durante tutta la giornata le mascherine potranno giocare, fare merenda e ricevere dolci sorprese.

Con il secondo appuntamento, il 13 febbraio, dalle 17 alle 22 si festeggia il martedì grasso anche con i grandi. Ad accompagnare i passeggeri della Telepass saranno i Camajan, band nota nel panorama nazionale della musica caraibica.

Spazio alla beneficenza

Gli incassi dei biglietti venduti durante Onde Sonore saranno raddoppiati dal Gruppo Caronte&Tourist e devoluti in beneficenza al Centro “NeMOSUD”, centro clinico di eccellenza per la presa in carico globale di persone con malattie neuromuscolari quali Sla, Sma e le distrofie muscolari. Un team multidisciplinare costruito intorno al paziente che offre servizi d’eccellenza coniugando sapientemente ricerca e assistenza.

Sponsor etico della manifestazione, ancora una volta “Posto Occupato”.

