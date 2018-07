Olimparty Messina: al via domani la 4 giorni dedicata a sport, musica e spettacolo

50 Condivisioni Facebook Twitter

Il conto alla rovescia sta per terminare. Domani, 1 agosto, si darà ufficialmente il via all’Olimparty Messina. L’evento avrà luogo al Lido Spiaggia d’Oro di Mortelle che, fino a sabato 4 agosto, farà da cornice a quattro giorni di sport, cinema, musica, spettacoli e tanto divertimento.

Quest’estate l’evento propone ben 20 tornei sportivi, tra cui il beach hockey, che si disputerà per la prima volta nel Sud Italia, le gare di bolentino (pesca sportiva) e gli scacchi in spiaggia. Non potevano mancare le esibizioni di fitness e arti marziali a cui si è aggiunto anche il flyboard.

«Un evento importante per Messina che ha incontrato l’interesse della città – racconta l’assessore comunale all’ambiente, Dafne Musolino – l’idea di riunire centinaia di ragazzi sulla nostra spiaggia è affascinante ed è stata premiata con una sempre più numerosa partecipazione. L’Olimparty è particolare e attraente, inoltre, presta grande attenzione all’ambiente e aiuta a sensibilizzare i cittadini di domani».

Olimparty, infatti, vuol dire anche difesa dell’ambiente e per questo, durante tutto l’evento, si sosterrà una campagna di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata e la pulizia delle spiagge promossa dalle associazioni, “Futuro Ecosostenibile” e “FuoridiMe”.

Il programma

mercoledì 1 agosto – cerimonia d’apertura e musica dal vivo

giovedì 2 agosto – color party, prima fase dei tornei sportivi e il dj contest

venerdì 3 agosto – spritz party e spettacolo del duo comico “I PanPers”

sabato 4 agosto – finali dei tornei e il closure party aperto dai Bisha, con la sigla ufficiale della manifestazione. Si proseguirà poi con i concerti del rapper Emis Killa e della band degli Eiffel 65. In chiusura la festa continuerà con la musica di Fabrizio Duca.

Come partecipare

Per iscriversi all’evento serve registrarsi e acquistare il proprio biglietto sul sito ufficiale dell’evento. A seconda dello sport cui si intende partecipare, è possibile iscriversi singolarmente o in squadra.

L’inaugurazione

L’appuntamento è alle 18.30 con la cerimonia di inaugurazione alla quale, oltre agli organizzatori dell’associazione “Mediterranea Eventi A.S.D.” presieduta da Alfredo Finanze, interverranno il sindaco di Messina, Cateno De Luca, gli assessori comunali allo Sport, Giuseppe Scattareggia, e all’Ambiente, Dafne Musolino, il delegato del Rettore alle attività sportive, prof. Daniele Bruschetta, e i rappresentanti delle istituzioni, federazioni e partner che hanno patrocinato e sostenuto l’evento.

Il doveroso momento istituzionale aprirà ufficialmente l’Olimparty Messina che, fino a tarda sera, proseguirà con le prime esibizioni di crossfit, danza, il torneo di burraco e il live music targato “Fuori Orario”.

L’Olimparty Messina è organizzato da Mediterranea Eventi A.S.D. in collaborazione con numerosi enti, tra i quali l’Università di Messina, la Città Metropolitana di Messina, l’ente di promozione sportiva CSEN e la Guardia Costiera.

