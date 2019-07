Olimparty Messina. Aperte le iscrizioni per partecipare ai tornei dell’ottava edizione

32 Condivisioni Facebook Twitter

Tutto pronto a Messina per l’ottava edizione dell’Olimparty, l’evento che unisce musica e sport da spiaggia, in programma dall’8 all’11 agosto. Da oggi sarà possibile iscriversi online per partecipare ai tornei e ai party inseriti nel ricco programma 2019 che promette di movimentare l’estate 2019.

#SaltaLaFila, questa la campagna lanciata da Mediterranea Eventi per promuovere la propria piattaforma web www.olimparty.it, attraverso la quale potersi iscrivere ai tanti tornei sportivi e alle attività “festaiole” previste durante l’Olimparty, come il Color Party (venerdì 9), lo Schiuma Party (domenica 11) e l’esclusivo Party della Notte di San Lorenzo con un ospite d’eccezione, cui nome sarà reso noto a breve.

Mediterranea Eventi, che si occupa dell’organizzazione dell’Olimparty, sta puntando molto sullo sport, tra storiche conferme, graditi ritorni e tante altre novità.

Al Lido Brigata Aosta torneranno protagonisti il beach volley, il beach soccer o il foot volley, ma anche il basket con un inedito debutto in notturna; ci saranno alcune chicche come il kill beach (dal tramonto all’alba tra venerdì 9 e sabato 10), lo swimrun, la waterpolo, un must dell’Olimparty e unicum a Messina, e saranno nuovamente presenti discipline spettacolari come beach hockey, beach handball e beach rugby che, negli anni, hanno raccolto grandi consensi.

