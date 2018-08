Stasera la Notte Bianca per San Nicola: ecco tutte le modifiche alla viabilità

9 Condivisioni Facebook Twitter

Messina. Uno degli eventi più attesi dell’estate messinese è arrivato: questa sera, infatti, si svolgerà la Notte Bianca per San Nicola. Ganzirri si prepara a vivere una serata ricca di eventi, con musica dal vivo, mostre, giochi, spettacoli e, ovviamente, l’immancabile street food. Ben 40 le associazioni coinvolte nell’organizzazione dell’evento, 500 i volontari impegnati e 10 le location che faranno da cornice ai vari momenti previsti dal programma dei festeggiamenti in onore di San Nicola.

In occasione della Notte Bianca di questa sera e della processione di domani, domenica 12 agosto, a Ganzirri sono state disposte alcune modifiche alla viabilità al fine di agevolare lo svolgimento delle manifestazioni.

Modifiche alla viabilità per sabato 11 agosto

Dalle 8.00 di venerdì 10 fino alla mezzanotte di domenica 12: saranno vietati la sosta ed il transito di veicoli per un tratto di via Lago Grande e sarà consentita la direzione obbligatoria dritto su entrambi i sensi di marcia di via Consolare Pompea all’intersezione con via Lago Grande.

Dalle ore 12.00 di sabato 11 sino alle 3.00 di domenica 12: vigeranno i divieti di sosta e di transito in via 185/N, dall’intersezione con via Denaro sino all’intersezione con via Consolare Pompea, con deviazione della circolazione proveniente da via Celona su via Lago Grande (direzione ob- bligatoria a destra). Sarà inoltre vietato il transito nella salita Pelorias, dalla via Consolare Pompea alla traversa parallela alla stessa, che passa alle spalle della scuola Petrarca, con direzione obbligatoria dritto sulla via Consolare Pompea e la circolazione deviata su via Denaro come percorso alternativo. Sarà in vigore il divieto di sosta, con rimozione coatta, su ambo i lati di via Consolare Pompea tra via Denaro e salita Pelorias.

Modifiche alla viabilità per domenica 12 agosto

Dalle 12.00 alla mezzanotte sarà esteso il divieto di sosta, già esistente, nel tratto di via Consolare Pompea, per circa 50 metri, antistante la chiesa in entrambi i sensi di marcia. Dalle 15.00 alle 24.00 sarà inoltre istituito il divieto di sosta nel tratto di via Lago Grande, tra le vie 185/N e Paolo Arena. Sempre domenica, vigerà il divieto di transito in via Denaro, nel tratto tra le vie C. Pompea e 185/N, con direzione obbligatoria dritto sulla via C. Pompea; in via 185/N, tra le vie Denaro e Lago Grande, con direzione obbligatoria a sinistra, per chi proviene da via Celona; ed in via Lago Grande, dall’intersezione con via 185/N sino a via Paolo Arena.

Dalle 18.30 e non oltre le 24.00, a cura del Corpo di Polizia Municipale, sarà istituito il divieto di transito temporaneo, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della processione del Simulacro, che impegnerà le vie Consolare Pompea, Papardo, Marina, Lido, Caratozzolo, Lago Grande, Consolare Pompea e poi rientrerà in Chiesa.

(220)