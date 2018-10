Nonno Ascoltami: l’Accademia Seido Kenpo Ryu di Messina al fianco di Udito Italia Onlus

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un’occasione per parlare di disturbi uditivi, curarli ma soprattutto capire come prevenirli. Sono questi gli obiettivi di “Nonno Ascoltami” la campagna di controlli gratuiti dell’udito che, partita da Pescara lo scorso 23 settembre, sta attraversando lo stivale da nord a sud.

Domenica 21 ottobre sarà Messina ad ospitare i medici specialisti e i tecnici dell’udito, che dalle dalle 10 alle 19, saranno a piazza Duomo. Insieme a loro saranno presenti anche gli atleti dell’Accademia Seido Kenpo Ryu, guidati dal Maestro Antonio Romeo (6° Dan Junhanshi) fondatore del Dojo Messina. Chiunque vorrà, quindi, avvicinarsi a questa disciplina, provare e divertirsi in totale libertà.

«La buona salute fisica è tra i principali obiettivi di questa disciplina» spiega Sensei Antonio che aggiunge: «siamo felici di scendere in piazza al fianco di Udito Italia Onlus e dare il nostro contributo a questa campagna di prevenzione così importante. Siamo coscienti la presenza di un disturbo, come quello all’udito, può creare enormi distanze tra gli uomini. Il Seido Kenpo Ryu, lo sport e le arti in genere possono davvero essere strumento per aiutarci a trovare ciò che ci accomuna e permetterci così di accorciare quelle distanze».



