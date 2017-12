Natale a Messina: presepe vivente subacqueo a Santa Margherita

120 Condivisioni Facebook Twitter

Messina. Sorprese in fondo al mar per il Natale di Santa Margherita. Oggi, giovedì 27 dicembre, verrà inaugurato il Presepe vivente subacqueo organizzato dall’ASD Trinacria Diving Center, in collaborazione con C.M. elettro-impianti e la Parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa (S. Margherita Marina).

La rappresentazione avrà luogo presso il lido Zahir, situato sul lungomare di Santa Margherita, il 27 dicembre 2017 e il 6 gennaio 2018 e vedrà protagonisti un gruppo di giovani subacquei brevettati che insceneranno la Natività. Si potrà assistere alla rappresentazione in maniera del tutto gratuita sul maxi schermo posizionato all’esterno del lido.

Nel corso dell’inaugurazione, inoltre, sarà possibile ammirare manufatti artigianali degli artisti del luogo e degustare prodotti tipici natalizi.

Il programma di oggi

Ore 10.00: un gruppo di animatori della parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa intratterranno i bambini in attesa dell’arrivo dei Babbo Natale subacquei.

Ore 11.00: i Babbo Natale arriveranno dal mare portando un piccolo dono per ogni bimbo presente. A seguire un brindisi inaugurale.

Ore 17.00: prima dell’inizio della rappresentazione si procederà con la benedizione dei sub e di tutti i presenti. A seguire, il saluto da parte di tutti i subacquei e degli addetti ai lavori.

Ore 18.00: verrà proiettata per la prima volta la ripresa in diretta del Presepe Subacqueo Vivente.

Dalle ore 19.00 alle 20.00: verranno proiettate nuovamente le riprese del Presepe Subacqueo Vivente.

Nella pagina Facebook del Trinacria Diving Center è possibile visualizzare il trailer di presentazione dell’evento.

