Natale a Messina. Stasera il concerto dei Tinturia

Sapori e musica per il Natale di Messina. Stasera l’appuntamento è al villaggio di Natale di Piazza Cairoli per il tanto atteso concerto dei Tinturia. Il gruppo siciliano, famoso per la sua capacità di fondere generi e sonorità diverse, si esibirà a partire dalle 21.00 sul palco lato mare.

Il resoconto di ieri

Protagonista della serata di ieri del Laboratorio Artigianale del Gusto è stato il pasticcere Carmelo Delia dell’omonima pasticceria, attiva da trent’anni sul territorio cittadino. Lo chef del giorno ha presentato il proprio cavallo di battaglia, vale a dire il tipico bianco e nero messinese: «È un dolce molto semplice, ma perché sia fatto a regola d’arte occorre utilizzare materie prime di ottima qualità. Inoltre, i bignè sono fatti da noi con uova fresche, non usiamo quelli già fatti».

Ad accompagnare il dolce, come di consueto, le scelte del sommelier Roberto Raciti in fatto di vini e liquori. Per l’occasione, Raciti ha abbinato al bianco e nero un passito Etneo delle Cantine Patria.

Al tavolo istituzionale erano presenti: la responsabile del settore socioculturale di Confcommercio, Sabrina Assenzio; il Segretario Generale della Uil Tucs, Eliseo Gullotti, accompagnato dalla moglie Grazia; Bernardo Di Miceli delle Cantine Patria, accompagnato dalla moglie Veronica. Durante la serata è stato reso omaggio al maestro degli chef italiani, Gualtiero Marchesi, scomparso proprio il giorno di Santo Stefano.

Il Programma di oggi

Ore 17.00: stand socioculturale dell’associazione Eclipsin che, insieme al dipartimento di Medicina Clinica Sperimentale, proporrà il progetto AllenaMente per invecchiare AllegraMente, uno screening per migliorare lo stile di vita presente e futuro di ogni singolo individuo.

Ore 20.00: undicesimo appuntamento con il Laboratorio Artigianale del Gusto, che vedrà protagonista Area dello Stretto. Nel corso della serata, il fumettista Lelio Bonaccorso dipingerà utilizzando il caffè Barbera, mentre lo chef Peppe Pappalardo preparerà un piatto speciale a base di salmone.

Ore 21.00: al via l’atteso concerto dei Tinturia.

Il Villaggio di Natale e gli eventi in programma sono stati realizzati da Confcommercio in collaborazione con il Comune di Messina.

