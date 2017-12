25 Condivisioni Facebook Twitter

Musica, sapori, teatro e cabaret, quest’anno il Natale di Messina ne ha per tutti i gusti. Ogni giorno alle 19.00 un nuovo appuntamento a Piazza Cairoli con i sapori del Laboratorio artigianale del Gusto e, subito a seguire, alle 21.00 l’evento della serata.

Chef e pasticceri si sono alternati e si alterneranno sul palco del villaggio di Natale per presentare al pubblico e alla giuria piatti tipici della tradizione gastronomica messinese, accompagnati dai vini e liquori scelti da sommelier professionisti.

Un viaggio imperdibile nella nostra cucina tra dolce e salato allieterà queste festività natalizie, accompagnato da concerti e spettacoli per grandi e bambini.

Gli spettacoli

Dopo l’atteso concerto di Francesco Sarcina, leader del gruppo Le Vibrazioni, appena ricostituitosi e pronto per partecipare alla prossima edizione del Festival di Sanremo, questa sera alle 21.00 sul palco salirà il cabarettista catanese Giuseppe Castiglia.

Per il 22 dicembre è prevista, invece la Parata di una Banda Scozzese e poi il 23, 26 e 27 di nuovo concerti con: Jo Billy, la Shambàlla Band e i Tinturia. Il gruppo siciliano farà ballare la città con un concerto imperdibile mischiando, come di consueto, generi diversi. A seguire, giovedì 28, ma questa volta alle 19.00 il musical per ragazzi Mary Poppin’s. Poi tornano i concerti con la Mac’s Band venerdì 29 e Lear Queen con il Soprano Piera Bivona sabato 30.

Il nuovo anno inizierà, invece, con due serate di cabaret: il 2 sarà il turno della KanebaChristma’s Band, mentre il 5 gennaio Francesco Scimeni si esibirà in “Magicomio”. Il 3 e il 4 si terranno i concerti degli Over drive e della Compagnia Manouche.

Per l’epifania, il 6 gennaio alle 10.30 si parte con lo sport grazie all’evento “Corri con la befana”, una manifestazione promozionale di atletica leggera. Alle 17.00, invece, per i più piccoli (ma non solo) è prevista una parata con i personaggi più amati dei cartoni animati.

Il Natale di piazza Cairoli si chiuderà poi con un ultimo concerto, quello di Johnny belle bambine, il 7 gennaio alle 21.00.

(405)