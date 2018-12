Natale a Messina. Oggi a Piazza Cairoli la sfilata dei “Babbi Natale” in vespa

3 Condivisioni Facebook Twitter

Continua il Natale a Piazza Cairoli, promosso dall’associazione Messina Incentro e realizzato con il patrocinio del Comune di Messina e il sostegno di sponsor privati. Anche oggi pomeriggio, nel cuore della città, si susseguiranno diversi eventi, organizzati e pensati soprattutto per i più piccoli.

Si inizierà alle ore 16.30 quando le associazioni Benefit e Fata Morgana effettueranno la consegna dei regali a tutti i bambini presenti, ai piedi del maestoso albero di Natale.

All’intrattenimento musicale ci penserà l‘Associazione corale messinese Eugenio Arena che alle ore 18.30 prenderà il comando del palco allestito in piazza. A seguire, un momento davvero particolare, che farà divertire proprio tutti: la sfilata dei “Babbi Natale” in vespa a cura del Vespaclub di Messina. Per concludere il sabato con allegria, si terrà un flash-mob curato da una scuola di ballo messinese.

La fitta lista di appuntamenti per questo Natale a Messina è stata presentata nei giorni scorsi nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Zanca in cui gli assessori Dafne Musolino, Roberto Vincenzo Trimarchi e Giuseppe Scattreggia hanno anche reso noto il programma per il Capodanno a Piazza Duomo. Quest’anno il concerto nel cuore del centro storico della città sarà caratterizzato dalla musica siciliana: a dare l’avvio alla serata del 31 dicembre saranno i Kunsertu e a seguire un gruppo radicato a Roma ma di origini sicule, gli Unavantaluna.

