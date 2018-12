Natale a Messina. Al via il montaggio della pista di ghiaccio a piazza Duomo

24 Condivisioni Facebook Twitter

Fervono i preparativi per il Natale a Messina e piazza Duomo si sta vestendo a festa per regalare alla città tante sorprese da scartare sotto l’albero: a cominciare dalla tanto attesa pista di ghiaccio per pattinare sotto l’ombra del campanile.

Insomma, mentre a piazza Cairoli prende forma la nuova ruota panoramica richiesta dall’Associazione Messina Incentro e si sta procedendo ad addobbare il tradizionale albero di Natale, a piazza Duomo sono iniziati i preparativi per la pista da pattinaggio sul ghiaccio dell’Associazione aquila 1.

Al momento è ancora tutto coperto da tendoni bianchi ma, presumibilmente a breve, la pista dovrebbe essere aperta per portare in città la consueta ventata di allegria e consentire a tutti, ma soprattutto ai più piccini, di pattinare con sullo sfondo il suggestivo scenario offerto dal Duomo di Messina.

Ma gli eventi in programma per il Natale 2018 nella città dello Stretto sono tanti e variegati e vedranno il coinvolgimento di associazioni di cittadini ed enti pubblici. Se da un lato, come annunciato dalla Giunta comunale, tra il 17 dicembre e la Vigilia, la città potrà assistere allo spettacolo offerto dai suonatori di zampogna, che sigleranno così un ritorno all’antica tradizione popolare; dall’altro, grande rilievo verrà dato all’aspetto estetico. Addobbi e luminarie, infatti, riempiranno di luci e colori le vie cittadine insieme agli alberi di Natale offerti dalle associazioni di categoria.

Insomma, sebbene sia ancora tutto in fase di montaggio, anche questo dicembre Messina sembra pronta a celebrare il Natale in grande stile e, nell’attesa di vedere il lavoro al completo, ci è concessa una piccola occhiata a ciò che si sta preparando.

