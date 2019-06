Musica, spettacoli e cultura: torna la Notte Bianca in via Palermo

67 Condivisioni Facebook Twitter

Spettacoli, musica ed intrattenimento: sabato 22 giugno torna la Notte Bianca in via Palermo, organizzata dai commercianti della zona. L’obiettivo è attirare l’attenzione dei messinesi sulla zona e darle nuova vita.

I commercianti, che si sono riuniti nell’associazione Vivi Via Palermo, hanno voluto organizzare questo nuovo evento mettendo insieme, ancora una volta, le loro forze economiche ed esperienziali. Questa edizione della Notte Bianca segue gli altri due eventi, che si sono svolti nel periodo natalizio e a Carnevale, che hanno riscosso grande successo.

Anche per ViviAmo la notte in Via Palermo, manifestazione patrocinata da Comune di Messina, IV e V Circoscrizione, le iniziative dedicate a grandi e piccoli saranno tante:

musica e spettacoli itineranti, con Mister Alex e Mario Taviano , in collaborazione con i trampolieri , che prepareranno dei giochi per bambini;

, in collaborazione con i , che prepareranno dei giochi per bambini; l’architetto Nino Principato , in una “mostra itinerante” racconterà la storia di Messina attraverso una serie di immagini;

, in una “mostra itinerante” racconterà la storia di Messina attraverso una serie di immagini; esposizione Fiat 500 d’epoca e Vespe Piaggio ;

; esposizione carrozze d’epoca ;

; palchi e scuole di ballo in ben due postazioni, la prima all’incrocio tra via Palermo e viale Regina Elena e la seconda nella piazza della scuola Luigi Boer.

A raccontarci qualche chicca dell’evento è stato il vicepresidente di Vivi Via Palermo, Marcello Mastrojanni: «Ogni commerciante, in autonomia potrà decidere se creare un’iniziativa da aggiungere a quelle del cartellone principale, anche per creare più attrazioni. Alla fine della serata ci sarà, inoltre, uno spettacolo di fuochi d’artificio».

Per poter consentire lo svolgimento della Notte Bianca in via Palermo, la strada verrà chiusa al transito veicolare dall’incrocio con viale Regina Elena a piazza Muricello, diventando, per una sera, una vera e propria isola pedonale.

