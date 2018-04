Mimmo e Stellario al cinema: arriva oggi ”Il paradiso può fetere”

0 Condivisioni Facebook Twitter

“L’attesa è finita, ci potete calare la pasta”. Stasera Mimmo e Stellario tornano a far ridere Messina con una nuova puntata di Cafon Street che verrà proiettata, per la prima volta, sul grande schermo oggi e domani. L’appuntamento di stasera è al cinema Lux, mentre domani sarà possibile vedere la puntata al multisala Iris.

Era stato annunciato lo scorso febbraio e, dopo quasi due anni di attesa, finalmente il cartone animato disegnato da Marcello Crispino e prodotto da Uollascomix approda al cinema con un doppio appuntamento, pensato per permettere a più persone possibili di godersi lo spettacolo.

Così, tra oggi e domani, in concomitanza col decimo anniversario dalla “messa in onda” su Youtube della prima puntata, i personaggi animati più amati dalla città, ritornano a raccontare con la consueta ironia Messina e i messinesi, e lo fanno in grande stile, anzi, con eleganza, come insegna la più recente creazione della Uollascomix, il candidato sindaco Mimmo Scafazza.

Tra le tante novità di questo 13esimo episodio, intitolato “Il paradiso può fetere”, ci saranno: “nanetto il babbillumpa”, un nuovo personaggio; il grande ritorno dei Nuovi Briganti e tanti ospiti d’eccezione. All’evento saranno presenti anche gli interpreti, gli autori, l’assessore alla Cultura Federico Alagna e il presidente della V Circoscrizione Santino Morabito.

Orari

Cinema Lux : lunedì 23 aprile alle 21.00 o alle 22.30;

: lunedì 23 aprile alle 21.00 o alle 22.30; Cinema Iris: martedì 24 aprile alle 18.30, alle 21.00 o alle 22.30.

Nell’attesa, non resta che prepararsi con una maratona delle vecchie puntate o semplicemente guardare il secondo trailer realizzato per l’occasione:

Ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook dell’evento.

(16)