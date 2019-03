Messina. Tutto pronto per domani: arriva Vivicittà 2019

12 Condivisioni Facebook Twitter

Tutto pronto per a 36^ edizione di Vivicittà 2019: la manifestazione podistica internazionale in programma per domani, domenica 31 marzo, in 60 città nel mondo, tra cui Messina.

Il programma della giornata prevede il raduno dei partecipanti alle ore 8.00, nella piazza “Statua Messina Riconoscente della Concessione del Porto Franco” (di fronte Palazzo Zanca, lato mare) e la partenza alle ore 9.30.

Il percorso nella città dello Stretto si snoderà attraverso la via Vittorio Emanuele II, lungo l’anello delimitato dai viali Boccetta e San Martino, da percorrere cinque volte per un totale di 10 chilometri per la gara agonistica e quattro chilometri per la passeggiata ludico motoria. Ai partecipanti sarà consegnata una t-shirt con la scritta“L’uguaglianza è in gioco”. Durante il percorso verranno distribuiti acqua e frutta.

Oltre a coinvolgere gli atleti messinesi, l’assessore Scattareggia ha sottolineato un ulteriore obiettivo della manifestazione: «Deve essere anche un momento di aggregazione e di condivisione tra tutti i partecipanti, con l’obiettivo di promuovere e sensibilizzare i valori di pace e solidarietà affinché sia garantita l’uguaglianza come recita lo slogan di questa edizione 2019».

