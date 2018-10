Messina. Tutto pronto per il corso di programmazione in ambiente di sviluppo QT

0 Condivisioni Facebook Twitter

Dopo il seminario gratuito “Introduzione alla programmazione QT“, promosso dall’Ordine degli Ingegneri di Messina e svoltosi lo scorso 28 settembre presso i locali della Facoltà di Ingegneria di Messina, tutto è pronto per il corso “QML e QTQuick per applicazioni mobile – Networking e Multithreading“.

L’appuntamento è fissato per il 22 e 23 ottobre, presso l’incubatore di imprese Innesta, che ospiterà per il corso ingegneri, studenti universitari e sviluppatori di software. Ben 16 ore in cui ci si concentrerà sullo strumento QT: software che permette la creazione di applicazioni multipiattaforma, ovvero eseguibili sia sulle normali postazioni informatiche (PC Windows, MacOS o Linux) che sui dispositivi di tipo mobile (Android e iOS) sotto forma di app.

Si tratta di uno strumento di sviluppo (in gergo framework) in grado di ridurre i tempi di creazione di software, molto utilizzato da grandi compagnie come BMW, Mercedes, LG, ecc.

Il corso è organizzato da Weva, sponsorizzato dall’Ordine degli Ingegneri e Innesta e patrocinato dalla QT Company. Gli insegnanti saranno Gianbattista Gualeni, autore del celebre libro “QT quanto basta” e Sergio Borghese socio della Netresult di Pisa; sarà presente anche Francesco Marziani, senior account manager della “The QT Company“.

Il corso rappresenterà un’occasione di formazione per aziende e giovani che hanno intenzione di acquisire nuove conoscenze. Qui è possibile scaricare il programma del corso.

(4)