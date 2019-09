Messina. Tutto pronto per “Alta Fedeltà”, il primo mercatino del vinile

216 Condivisioni Facebook Twitter

Tutto pronto per “Alta Fedeltà”, il primo mercatino del vinile di Messina. Domani, domenica 15 settembre, dalle ore 17.00 fino alle 21.00 la Stanza dello Scirocco di via del Vespro 108, ospiterà questa giornata interamente dedicata agli appassionati e ai neofiti di un formato che ha segnato la storia della musica.

Saranno presenti collezionisti e commercianti della città e uno stand sarà dedicato ad uno studio di registrazione dotato del cosiddetto “tornio di incisione”, ovvero la macchina che permette di registrare su vinile: se avete una band e volete consulenza sulla vostra uscita in vinile o se volete realizzare una copia unica per un regalo speciale cogliete questa occasione unica.

Francesco Bonaccorso, uno degli organizzatori, sottolinea: «Il vero piacere del disco in vinile non è comprare online dischi nuovi e costosi, ma è spulciare in mezzo a vecchi dischi e trovare il disco desiderato a buon prezzo, scambiando un po’ di chiacchiere con il venditore».

Per tutti coloro che vorranno vendere o scambiare qualche disco della propria collezione, sarà messo a disposizione uno spazio dedicato, previa comunicazione della presenza.

Sarà anche disponibile un buffet con pane gourmet, vino a km. zero, birre, e tanto tanto altro.

Nel corso della giornata si ascolteranno tanti dischi ed un esperto di hi-fi sarà pronto a dare tutti i consigli necessari a chi vorrà avvicinarsi a questo mondo.

