Messina. Torna il laboratorio di lettura per bambini della Biblioteca Tommaso Cannizzaro

Messina. Sono aperte ufficialmente le iscrizioni a “Storie del bosco”, il laboratorio di lettura per bambini organizzato dalla Biblioteca comunale “Tommaso Cannizzaro” (Palacultura) che si terrà il prossimo martedì 23 ottobre a partire dalle ore 16.30. Sarà possibile fare richiesta di partecipazione fino a lunedì 22 ottobre.

Il progetto curato dal personale della Biblioteca comunale rappresenta ormai un appuntamento fisso per i bimbi della città dello Stretto e punta a stimolare l’amore per la lettura e la creatività, attraverso letture a tema e un laboratorio. A conclusione dell’evento, l’associazione Soroptimist offrirà una merenda a tutti i partecipanti. Il filo conduttore, in questa occasione, sarà l’autunno, ormai prepotentemente approdato su entrambe le sponde dello Stretto.

Il laboratorio di lettura si svolgerà nella Sezione Ragazzi Fata Morgana, al II piano del Palazzo della Cultura “Antonello”, è rivolto a bambini di età compresa tra gli 8 e i 10 anni e prevede un numero massimo di 20 partecipanti. Per questo motivo, chi sia interessato dovrà inviare la propria richiesta di partecipazione, comprensiva dei dati anagrafici del bambino o della bambina che si ha intenzione di iscrivere, all’indirizzo e-mail biblioteca.cannizzaro@comune.messina.it, oppure mediante messaggio privato alla pagina Facebook della Biblioteca “Tommaso Cannizzaro”.

La prenotazione è obbligatoria e il termine ultimo per presentare domanda è fissato per lunedì 22 ottobre.

