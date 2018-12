Messina. Torna Be Art: un weekend tra musica e arte in via La Farina

1 Condivisioni Facebook Twitter

Futurismo è la parola chiave della mostra d’arte organizzata dall’associazione culturale Be Art con a capo la giovane Silvia Russo. Giochi interattivi, installazioni, musica di vario genere, scultura, estemporanee di pittura, disegno, fotografia, architettura e del buon vino per accompagnare il tutto, sono solo alcune delle cose che troverete al numero civico 40 di via La Farina, che per l’occasione diventa un hub artistico.

Ad un anno dal primo evento di Be Art, si torna alle origini con un’altra mostra nella appartamento di Silvia. Per l’occasione la casa si trasformerà in uno spazio dedicato alla dinamicità, alla sperimentazione e alla partecipazione attiva. Saranno tantissimi gli artisti messinesi presenti oggi e domani e tantissime le sorprese in programma.

Già l’estate scorsa l’associazione Be Art aveva registrato un grande successo con la mostra al Sunset di Mortelle “Esposizione al Sole”. L’aperitivo all’insegna della creatività con il dj set di Denshi Raw e l’arte hanno reso l’evento una perfetta serata d’estate, attirando moltissimi visiratori.

Il programma della mostra

Venerdi 21 dicembre:

dalle 16:30 alle 23:30 – tutte le esposizioni;

dalle Dalle 17:30 alle 20:00 -Bluemarina – toilette djsette;

dalle 18:30 alle 20:00 – lavori in corso di Sofia Bernava;

dalle 20:00 alle 21:00 – reading poetico;

dalle 21:00 alle 23:30 – Ferdinando kitchen vinyl set.

Sabato 22 dicembre:

dalle 16:30 alle 23:30 – tutte le esposizioni;

dalle 17:30 alle 20:00 – Ferdinando kitchen vinyl set;

dalle 18:00 alle 19:00 – challenge di fumetti tra Davide e Simone;

dalle 21:30 alle 23:30 – Futuro Aquatico – NessunNettuno live painting + Bluemarina dj set.

Per garantire una migliore riuscita di questa edizione, Be Art conterà su un piccolo contributo di 3 euro per permettere all’associazione continuare a promuovere l’arte e i giovani artisti dello Stretto.

