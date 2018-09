Messina. Torna lo Street Workout: l’evento di fitness a cielo aperto

8 Condivisioni Facebook Twitter

Per la gioia di tutti gli appassionati di fitness, lo Street Workout torna a Messina: l’evento che consente di allenarsi a ritmo di musica in giro per la città. L’appuntamento, quest’anno è per il 30 settembre.

Zumba, Jessercise, Cross cardio, Danze caraibiche, Strong by zumba: sono queste le discipline in cui si cimenteranno tutti i partecipanti, principianti o professionisti. Armati di cuffie alle orecchie, gireranno per le strade di Messina e faranno tappa nelle diverse piazze, dove si terranno le lezioni delle varie discipline.

Nell’edizione di dicembre sono state più di 200 le persone che hanno deciso di partecipare a questo originale allenamento di gruppi, il cui obiettivo è quello di fare sport nei luoghi simbolo della propria città, a ritmo di musica.

Una palestra a cielo aperto, in cui scalinate, marciapiedi e panchine diventano strumenti per mantenersi in forma.

Street Workout nasce dall’idea di Simone Massaro e Maria Intorto. Dopo aver infatti praticato per qualche anno il Fitness Indoor in cuffia, che consentiva di svolgere più eventi contemporaneamente nello stesso spazio attraverso l’utilizzo delle cuffie wireless, i due ragazzi decidono di abbattere i muri delle palestre e portare il fitness musicale all’aperto. I primi ad aver trasferito all’aria aperta gli elementi di successo del fitness indoor, allenamento, gruppo, musica e coach e ad aver affiancato a tutto questo arte, cultura e bellezze naturalistiche.

Dal primo evento con la regina del fitness Jiil Cooper, Street Workout si è trasformato in un vero e proprio virus positivo, che ha coinvolto migliaia di persone in tutta Italia. Oltre a Messina, le città che aderiscono allo Street Workout sono: Milano, Torino, Firenze, Pisa, Livorno, Perugia, Gubbio, Venezia, Genova, Savona, Bolzano, Lugano, Palermo, Olbia, Napoli, Oristano, Prato, Trapani, Modica, Siracusa e Jesolo.

