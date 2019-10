Messina Street Food Fest ai nastri di partenza: tutto ciò che c’è da sapere

66 Condivisioni Facebook Twitter

Mancano solo poche ore per l’evento gastronomico più atteso dell’autunno: il Messina Street Food Fest sta per cominciare e ha in serbo per il pubblico una serata all’insegna del buon cibo e del divertimento. Si comincia oggi con gli spettacoli e due show cooking, ma prima che le danze abbiano inizio, un piccolo ripasso a tutte le informazioni principali per arrivare preparati a questa sera.

A dare il via a questa terza edizione del Messina Street Food Fest sarà il presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella che, insieme con il sindaco Cateno De Luca e l’Assessore alle Attività produttive e promozionali Dafne Musolino, procederà alle 18.00 con il taglio del nastro. Da lì si proseguirà con l’apertura ufficiale degli stand culinari, i primi spettacoli musicali e i primi due show cooking

Per orientarsi tra le 40 casette del Messina Street Food Fest, tra gli arancini, i cannoli, gli arrosticini e le tante prelibatezze della cucina da strada italiana e straniera, è possibile consultare la mappa degli stand, pubblicata nei giorni scorsi.

A dare il via allo Street Fish Fest – una delle novità di quest’anno – saranno gli show cooking di questa sera. Gli chef Paolo Gramaglia e Claudio Ruta prepareranno davanti al pubblico due esempi di cibo da strada a base di pesce povero pescato nelle acque dello Stretto di Messina. Il ricavato di questi eventi e di quelli dei prossimi giorni, si ricorda, verrà devoluto a Fondazione Aurora Onlus – Centro Clinico Nemo Sud.

Scorrendo in basso è possibile consultare la mappa degli stand, il programma di oggi, la tabella dei prezzi comprensiva di chiarimenti sulla formula dello Street Menù.

Programma del 10 ottobre del Messina Street Food Fest 2019

Gli show cooking

Ore 19.00 – Paolo Gramaglia prepara la Pasta Am…mare con pesce povero e crostacei;

prepara la Pasta Am…mare con pesce povero e crostacei; Ore 21.00 – Claudio Ruta prepara il Panino con Alici dorate con pastella di frascatuli di cicerchia, insalata di arance, cipollotto e prezzemolo.

Gli spettacoli

18.00 – Denny Napoli show;

18.30 – dj set Fabrizio Duca;

20.00 – dj set Dj Slide;

21.00 – dj set Marco Inferrera;

22.30 – live La soluzione.

Orari e prezzi del Messina Street Food Fest 2019

Il Messina Street Food Fest sarà aperto da domani, giovedì 10 ottobre a domenica 13 ottobre secondo i seguenti orari:

giovedì 10 ottobre a partire dalle 18.00;

a partire dalle 18.00; venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 ottobre di mattina dalle 11.00 alle 15.00 e di pomeriggio dalle 18.00 alle 01.00.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito, mentre per acquistare negli stand ci si dovrà munire di token reperibili presso le biglietterie posizionate a piazza Cairoli (e indicate nella mappa).

Ecco i prezzi dei token:

3,50 euro per una consumazione salata;

2,50 euro per una dolce;

2,50 euro per una bevanda.

È possibile, in alternativa, usufruire della formula dello Street Menù, che al costo di 8,00 euro comprende un token salato, uno dolce ed uno beverage.

A piazza Cairoli saranno presenti otto casse, di cui quella centrale sarà dotata di una corsia preferenziale riservata alle persone diversamente abili e alle donne in stato di gravidanza.

Il calendario completo degli spettacoli e degli show cooking

Spazio al turismo

Ma il Messina Street Food Fest sarà dedicato anche ai turisti. Grazie agli accordi sulle iniziative di accoglienza riservate ai crocieristi stipulate fra Autorità Portuale, Città Metropolitana e Comune di Messina oggi (giovedì 10) e domani (venerdì 11), il personale dell’Info Point turistico della Città Metropolitana di Messina informerà e inviterà alla manifestazione i turisti delle navi da crociera che sbarcheranno al Porto.

Modifiche alla viabilità

In occasione del Messina Street Food Fest il dipartimento Mobilità del Comune di Messina ha disposto alcune modifiche alla normale viabilità, in particolare per quel che riguarda i parcheggi.

(736)