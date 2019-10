Messina Street Food Fest 2019: online la mappa degli stand

229 Condivisioni Facebook Twitter

Il conto alla rovescia per il Messina Street Food Fest è ufficialmente iniziato. Per arrivare preparati alla manifestazione gastronomica più attesa dell’autunno è possibile consultare la mappa degli stand di questa terza edizione per scoprire dove trovare il proprio piatto preferito e pianificare al meglio la serata.

La manifestazione culinaria che ormai da tre anni anima l’autunno di piazza Cairoli aprirà i battenti domani, giovedì 10 ottobre alle 18.00 e si concluderà domenica 13 per una quattro giorni all’insegna del gusto, tra cibo da strada e i sempre tanto seguiti show cooking che quest’anno inaugureranno il Messina Street Fish.

A tagliare il nastro, alle 18.00, sarà il presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella insieme con il sindaco Cateno De Luca e l’Assessore alle Attività produttive e promozionali Dafne Musolino. Dopodiché si darà il via alle danze con l’apertura del Food Village composto da 40 postazioni gastronomiche.

Ma domani sera si alzerà anche il sipario su una delle novità dell’anno, come anticipato, il Messina Street Fish, finalizzato a valorizzare il pesce povero locale: 9 chef si alterneranno sul palco degli show cooking (il cui calendario è disponibile a questo link) per 9 appuntamenti a base, appunto, di pesce pescato nelle acque dello Stretto di Messina.

I 40 stand gastronomici previsti da questa terza edizione del Messina Street Food Fest saranno dislocati lungo tutta piazza Cairoli (come mostrato nella mappa) e ospiteranno cibo da strada tipico della cucina tradizionale locale, siciliana, italiana, ma anche straniera. Tra i piatti da assaggiare quest’anno, le arepas venezuelane, focaccine a base di farina di mais che possono essere riempite con ingredienti sia salati che dolci.

Gli spettacoli, infine, si svolgeranno sul palco collocato nel lato sud di piazza Cairoli.

Orari e prezzi del Messina Street Food Fest 2019

Il Messina Street Food Fest sarà aperto da domani, giovedì 10 ottobre a domenica 13 ottobre secondo i seguenti orari:

giovedì 10 ottobre a partire dalle 18.00;

a partire dalle 18.00; venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 ottobre di mattina dalle 11.00 alle 15.00 e di pomeriggio dalle 18.00 alle 01.00.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito, mentre per acquistare negli stand ci si dovrà munire di token reperibili presso le biglietterie posizionate a piazza Cairoli (e indicate nella mappa).

Ecco i prezzi dei token:

3,50 euro per una consumazione salata;

2,50 euro per una dolce;

2,50 euro per una bevanda.

È possibile, in alternativa, usufruire della formula dello Street Menù, che al costo di 8,00 euro comprende un token salato, uno dolce ed uno beverage.

La manifestazione è promossa e organizzata da Confesercenti Messina in partnership con il Comune di Messina e patrocinata da Unione Europea, Regione Siciliana – Assessorato Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento della Pesca Mediterranea attraverso il PO FEAP 5.68, Città Metropolitana di Messina, Camera di Commercio, ATM, I.I.S. Antonello, Istituto Co.Ri.Bi.A, Proloco Messenion, Euro – Toques Italia, Sacom.

