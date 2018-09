Messina. Uno spettacolo teatrale a sostegno del Centro NeMo Sud

1 Condivisioni Facebook Twitter

Messina. Si svolgerà domani, 22 settembre, alle 21, nel Salone della Camera di Commercio, lo spettacolo teatrale “Otto Giornalisti Eroi“, nell’ambito del progetto Donarte, che ha lo scopo di raccogliere fondi per il Centro NeMo Sud, l’eccellenza messinese per la cura delle malattie neuromuscolari.

Una chiamata alla solidarietà per tutti gli appassionati di arte. Fava, Francese, Impastato, Alfano, sono solo alcuni dei personaggi che rivivranno nella mente e nel cuore di chi prenderà parte allo spettacolo, scritto dal giornalista messinese Alessio Caspanello.

La regia dello spettacolo è di Vincenzo Tripodo che, per questa importante occasione e per mostrare vicinanza alla causa NeMO SUD, vestirà anche i panni di attore. Tripodo è regista e produttore cinematografico e teatrale dal 1986, ha spesso sconfinato nel mondo dell’Opera lirica e dell’animazione.

L’evento è promosso dai Giovani Imprenditori Sicindustria Messina, che sostengono interamente i costi di realizzazione dello spettacolo, che seguirà ad un Convegno organizzato proprio alla Camera di Commercio sul tema “Impresa Epica”.

Presidente dell’associazione è Sveva Arcovito, che da mesi collabora con la responsabile Comunicazione e Fundraising di NeMO SUD, Letizia Bucalo, per la realizzazione di “Otto storie di giornalisti eroi”: «Con questa iniziativa, che congiunge arte e solidarietà, il Centro NeMO SUD si conferma un essenziale “attivatore” di sviluppo socio-culturale. Una realtà che, con volontà e visione, ogni giorno dimostra che è possibile attivare legami, relazioni e nessi, utili a realizzare il bello. Attivare relazioni e cultura è, per il Gruppo Giovani Imprenditori di Sicindustria Messina, la strategia necessaria per restituire valore e benessere al nostro contesto; per questo siamo sempre entusiasti di poter dialogare e cooperare con NeMO SUD».

Un evento questo cui non mancare, in cui sarà centrale anche la musica, grazie all’importante contributo del sassofonista Flavio Cometa. Così come tutti gli artisti presenti, anche Cometa parteciperà allo spettacolo pro bono, donando la sua musica per una buona causa.

