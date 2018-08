Messina. Rinviato il Capo Peloro Fest: si svolgerà nei giorni 30 e 31 agosto

7 Condivisioni Facebook Twitter

Bisognerà attendere ancora due settimane per poter partecipare al Capo Peloro Fest 2018. La due giorni di musica, cultura ed intrattenimento, infatti, è stata rinviata “per motivi legati ad una nuova circolare prefettizia in ambito di eventi pubblici” e si svolgerà nei giorni 30 e 31 agosto.

Ma l’associazione Capo Peloro fa sapere che tutti sono già al lavoro per garantire ai messinesi di vivere un’evento unico, nella suggestiva cornice del Pilone di Torre Faro. Il tema di questa quarta edizione del Capo Peloro Fest sarà “Dalla Terra al Mare”: un tema che prende spunto dagli avvenimenti di cronaca e che vedono la nostra terra, oggi più che mai, come il simbolo della salvezza.

I due giorni saranno un’occasione unica non solo per ascoltare della buona musica, grazie alla presenze di diverse band siciliane, ma anche per poter prendere parte a presentazioni di libri e rilassarsi grazie al cinema all’aperto.

L’appuntamento, quindi, è per il 30 ed il 31 agosto e non resta che attendere per scoprire cosa hanno in serbo per la città i ragazzi di Capo Peloro.

