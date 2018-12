Messina. Luci, musica e magia: inizia il Natale a Piazza Cairoli

82 Condivisioni Facebook Twitter

E’ tutto pronto: Piazza Cairoli si fa bella per il nuovo Natale a Messina. Il montaggio della ruota panoramica è stata ultimato, le luci sull’albero di Natale ci sono e gli addobbi aspettano solo di essere accesi.

Uno dei simboli della città si prepara per ricordare a tutti che da oggi inizia ufficialmente la festa, l’attesa per l’arrivo del Natale: la festa più sentita dell’anno che riesce con la sua magia a far tornare bambini anche chi bambino non lo è più.

Cosa vedremo a Piazza Cairoli fino al 7 gennaio?

Per rendere più piacevoli le passeggiate e le compere ma anche per creare aggregazione, nel centro della nostra Messina si svolgerà un programma ricco di eventi.

L’attrazione che desta maggiore curiosità è, senza dubbio la ruota panoramica. Alta 45 metri e con 24 cabine (ci sono voluti diversi giorni per poterla allestire) promette di regalare a tutti coloro che vorranno farci un giro una vista di Messina davvero mozzafiato.

Anche l’albero di Natale è stato addobbato in modo da non passare inosservato. Alto ben 14metri, è stato addobbato con 30mila led.

Per i bambini arriva anche la casa di Babbo Natale, dove tutti i più piccoli potranno vivere un momento da favola e dire cosa desiderano trovare sotto l’albero.

L’iniziativa è stata lanciata dall’associazione Messina InCentro, con il patrocinio del Comune. «Come Amministrazione comunale dimostriamo, ancora una volta, la nostra vicinanza a tutte le organizzazioni che intendono realizzare eventi e appuntamenti in grado di suscitare l’interesse dei messinesi, costituendo elemento di aggregazione e di unità – ha evidenziato l’assessore Scattareggia. L’accensione dell’albero, la ruota panoramica, le casette con gli hobbisti, gli spettacoli di animazione per bambini, i concerti natalizi, gli addobbi vari e la casa di Babbo Natale rappresenteranno infatti un’attrattiva e in alcuni casi un elemento di novità per i cittadini».

Programma del Natale a piazza Cairoli

Sabato 8 dicembre:

ore 19 – accensione albero di Natale, inaugurazione ruota panoramica e apertura della casa di Babbo Natale.

Sabato 22 dicembre:

dalle ore 17 alle ore 19 – alcuni rappresentanti dell’Associazione Benefit consegneranno doni a tutti i bambini.

