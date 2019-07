Messina. Martedì 30 luglio al Vittorio Emanuele il concerto evento delle Glorius4

L’appuntamento “Play the Show” si aprirà alle 21.00 e vedrà protagonisti importanti artisti – ospiti che hanno collaborato in alcuni pezzi del disco e si cimenteranno in duetti con le Glorius4. Tony Canto, chitarrista, compositore e cantautore (produttore artistico del cd); Ernesttìco, percussionista cubano della band di Jovanotti, nel 1995 viene chiamato in Italia da Pino Daniele per rea­lizzare un tour con lui, poi collabora con numeristi cantanti tra cui Raf, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Gloria Estefan, Pat Metheny, Eric Marienthal, Horacio El Negro Hernandez, Irene Grandi, Fabio Concato, Anna Oxa, Carmen Consoli, Gianna Nannini, Tullio De Piscopo, Zucchero, Renato Zero, Ron, Ivano Fossati, solo per citarne alcuni; Esteban Alvarez, pianista classico e jazz, compositore e arrangiatore, artista della Steinway & Sons, a Austin Texas, ha lavorato come pianista per il Jazz Ensemble, esibendosi con artisti di fama mondiale come Maria Schneider, Don Faddis e Wycliff Gordon, con il Latin Jazz Ensemble e il Caribe Club nei tour in lungo e in largo del pianeta; Clap stomp swingin’, swing divertente, travolgente e per tutti è il loro “slogan”,formazione nata in un bar del centro di Osaka nel 2010, suono, ritmo e moda dei bei vecchi tempi, i loro spettacoli pieni di personalità, dai teatri ai caffè, ai festival all’aperto e per le strade; infine, Maria Fausta Rizzo, eclettica violinista, cantante, compositrice e direttrice d’orchestra messinese, musicista versatile, suona dalla musica classica al pop, al jazz, al blues. Le Glorius4 hanno fatto da coriste in un brano del suo disco, da qui la presenza della Rizzo nel concerto evento del 30, che per l’aspetto audio sarà curato da noto fonico Vincenzo Cavalli; art director Tonino Donato.

