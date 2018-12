Messina. La Sesta Essenza del Natale avvolge di magia Ganzirri

38 Condivisioni Facebook Twitter

Da ieri pomeriggio a Ganzirri si respira davvero la magia del Natale. Piazza Cutugno, in particolare, è il cuore di La Sesta Essenza del Natale, evento organizzato dall’associazione Sobjective con la collaborazione dell’avvocato Giusi Zangla e il patrocinio del Comune di Messina. Ma non chiamatelo semplicemente mercatino di Natale.

La Sesta Essenza del Natale è molto di più: esposizioni artigianali, tradizioni popolari, cultura e sostegno alla ricerca. Inaugurato ufficialmente ieri, l’evento proseguirà per tutta la giornata di oggi, domenica 9 dicembre. L’obiettivo è valorizzazione delle creazioni e risorse umane locali che sorprenderà con i suoi laboratori, l’originalità e la sensibilità sociale. I veri protagonisti, infatti, sono gli hobbisti, con le loro creazioni artigianali. Prodotti unici e non ripetibili in nessuna altra parte del mondo: creazioni con pale di fico d’India, terracotta, ceramica, fimo, gomma precla, uncinetto e cucito creativo.

Insomma, passeggiando tra i vari stand, sarà come fare un emozionante viaggio tra mestieri ed arti che si conservano e che possono ancora tramandarsi.

«Abbiamo lavorato all’evento per ben due mesi – racconta l’avvocato Giusi Zangla, collaboratrice dell’Associazione Bobjective – e siamo felicissimi di vederlo finalmente realizzato grazie al supporto e alla presenza delle istituzioni con cui conveniamo che per una stabile economia turistica occorre un prodotto che rappresenti l’identità di un luogo e che lo renda unico e non ripetibile in altri contesti».

A rendere ancora più magico La Sesta Essenza del Natale è la splendida cornice del lago di Ganzirri. Durante l’iniziativa ci sarà spazio anche alla solidarietà. Durante la manifestazione, infatti, si potranno sostenere i progetti del Comitato Nazionale contro la Meningite. Perchè Natale fa rima anche con donare.

Programma – La Sesta Essenza del Natale

Domenica 9 dicembre

ore 10.00 Apertura

Intrattenimento con Babbo Natale (10.00/12.00 – 16.00/19.00)

ore 10.30 Laboratorio creativo a cura di Candy Park

ore 11.30 Laboratorio creativo di terracotta

ore16.30 Intrattenimento per bambini: truccabimbi, uscita mascotte

ore 18.00 Visite guidate al presepe fino alle 20.30

ore 19.00 Canti natalizi in piazza a cura di Tanos Nostro

ore 20.00 Concerto in Chiesa “Cantiamo il Natale”

ore 21.30 Karaoke a premi

ore 23.00 Chiusura

(149)