Messina. Iniziato l’8° Memorial Pippo Spadaro: finalissima il 29 giugno

“11 Anni di Te …” Anche quest’anno la Comunità del Villaggio UNRRA CASAS ricorda Pippo Spadaro e lo fa organizzando l’ormai tradizionale Memorial che porta il suo nome. E’ iniziato lunedì, infatti, presso la Palestra Salvo D’Acquisto, l’ 8° Memorial PIPPO SPADARO. Un torneo di Pallavolo misto amatoriale per ricordare il suo sorriso, il suo modo di vivere e la sua voglia di far crescere i giovani con i valori, quelli giusti, attraverso lo Sport e la sua tanta amata Matematica.

«Ci ha lasciato un compito non per niente facile – afferma Sanny Turrisi. Pensare di fare quello che per lui era semplice e spontaneo, ovvero far affrontare la vita quotidiana alla gente del Villaggio UNRRA CASAS in maniera sempre positiva e propositiva. Io, giornalmente, attraverso lo sport, la pallavolo, insegno e trasmetto i valori che lui ci ha trasmesso e raccomandato di non abbandonare mai».

«Mio fratello era una mente eccelsa, giocava a pallavolo ed era impegnato nel sociale. Adesso, invece, è un mio ricordo di vita da prendere da esempio – dichiara Giacomo Spadaro. Con tranquillità e con il sorriso affrontava le giornate a fare doposcuola di Matematica ed Informatica, con il cuore in mano e rispetto di tutti quei ragazzi che magari erano in difficoltà. Personaggi che attualmente ricoprono degli incarichi importanti, che, quando mi incrociano, ricordano con piacere il loro “Professore” Pippo».

«Insieme a Dorotea e Doriana, voglio abbracciare tutti coloro che giocheranno a questo sport, la pallavolo che, tra l’altro, mi ha dato la fortuna di conoscere mio marito Pippo – annuncia la moglie di Pippo Spadaro Daniela Cutaia. Sarà un’occasione per incontrare vecchi amici di Pippo e ricordare il vissuto insieme. Chiedo espressamente di “aiutarci ad aiutare” le Famiglie del Villaggio UNRRA CASAS ringrazio anticipatamente, chi contribuirà alla raccolta fondi.

L’8° Memorial Pippo Spadaro è disputato da 5 squadre, che da lunedì sono scese in campo. «Si giocherà il girone all’italiana, andata dal 17 al 21 Giugno e ritorno dal 24 al 28 Giugno dalle 20.30 in poi – spiega Alessandro Brigandì. Due gare al giorno, al meglio dei tre set. Il 29 Giugno Finalina alle ore 18 al meglio dei 3 set, alle ore 20.00 Finalissima al meglio dei 5 set; a seguire premiazione ed evento conviviale».

