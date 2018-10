Messina. I Soldi Spicci al cinema Apollo per incontrare i fan

48 Condivisioni Facebook Twitter

In occasione dell’uscita del loro primo film, La Fuitina Sbagliata, I Soldi Spicci arriveranno a Messina per incontrare i fan. L’appuntamento è per domani, domenica 14 ottobre alle ore 17.00, al cinema Apollo.

Un appuntamento da non perdere per chi ama il duo comico formato da Annandrea Vitrano e Claudio Casisa, che arrivano per la prima volta al cinema con una divertente commedia dal sapore tutto siciliano.

Al centro del film La Fuitina Sbagliata, girato fra Palermo e Castelbuono, c’è la storia d’amore tra due giovani fidanzati che decidono di sposarsi spinti dalle rispettive famiglie, salvo poi scoprire a poche ore dal grande giorno, di non amarsi più. Da qui la decisione di fuggire.

La regia è di Mimmo Esposito. Nel cast anche Barbara Tabita, David Coco e Stefania Blandeburgo.

Dopo l’incontro con i fan, al Multisala Apollo seguirà la proiezione del film.

(177)