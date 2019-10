Messina. Giovedì 17 sul palco del Retronouveau il live di Cesare Basile

0 Condivisioni Facebook Twitter

Cesare Basile, artista catanese, estremo nei modi e nelle note, bravissimo ed emozionante, torna a Messina. L’appuntamento è per giovedì, dalle 22.30, in via Croce Rossa 33.

Dopo “U fujutu su nesci chi fa?” del 2017, Basile torna con “Cummedia”. Il nuovo disco – uscito l’11 ottobre – è prodotto dallo stesso Basile e Urtovoz rec. Anche questo lavoro è stato realizzato in collaborazione con il collettivo musicale i Caminanti, composto, per questo tour da: Massimo Ferrarotto alle percussioni, Sara Ardizzoni alle chitarre elettriche, Vera Lecce e Alice Ferrara al synth, percussioni e voce.

Undici tracce, anticipate dal singolo “L’Arvulu Rossu”, presentate con una prima al Teatro Coppola di Catania e che, dopo il Retronouveau di Messina, toccherà lo Spazio Franco di Palermo e proseguirà a Roma, Firenze e Milano. Per tutte le date.

Adesso tocca a noi

Questo appuntamento ci ha fatto venire voglia di mettere in fila 7 nuovi pezzi per i 7 giorni della settimana.

Dipende da come vi svegliate la mattina:

Lunedì: “Ho bisogno di dirti domani”, quarto album di Nicolò Carnesi uscito l’11 ottobre per Goodfellas/Porto Records. Il lavoro del cantautore palermitano è stato anticipato da “Turisti d’appartamento”. Pezzo perfetto per iniziare la settimana.

Martedì: Ottobre è il mese anche di Giorgio Poi. Il musicista novarese, infatti, è tornato con “Erica Cuore Ad Elica” per Bomba Dischi. Bella e cantata proprio bene, del resto Giorgio Poi è proprio un bravo poeta. Poeta del martedì.

Mercoledì: Spezziamo la settimana con i That Dog. Il gruppo statunitense, composto da Rachel Haden, Tony Maxwell e Anna Wronker, torna dopo quasi 10 anni di distanza. “Old Lp”, pubblicato il 4 ottobre. Per le dediche del mercoledì.

Giovedì: In attesa di un nuovo disco del cantautore siciliano, ci accontentiamo di un nuovo pezzo. Colapesce + Mace con “Immaginario”. Per immaginarci meglio il weekend che si avvicina.

Venerdì: Torna anche Birthh, progetto di Alice Bisi. E lo fa con “SUPERMARKETS”. Il singolo anticipa il prossimo disco prodotto dalla Carosello Records. La ballad del venerdì con il vostro drink in mano.

Sabato: Il sabato gira lento e per questo abbiamo scelto Nick Cave e The Bad Seeds. Il 3 ottobre, infatti, è stato pubblicato in streaming completo sul sito ufficiale dell’artista australiano e su tutte le piattaforme, il nuovissimo “Ghosteen” .

Domenica: Per ricaricare la batteria e recuperare i peccati commessi nel fine settimana ci ascoltiamo girl in red, con “bad idea” contenuto in “chapter 2” uscito a settembre.

