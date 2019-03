Messina. In arrivo la Fiera del Tempo Libero al Centro commerciale Tremestieri

21 Condivisioni Facebook Twitter

Sta per arrivare a Messina la Fiera del Tempo Libero. L’evento, giunto alla sua quarta edizione, è dedicato alle passioni e agli hobbies e si svolgerà da venerdì 29 a domenica 31 marzo presso il Centro commerciale Tremestieri.

L’iniziativa sarà un’occasione per apprezzare le novità proposte dai settori e dalle aziende siciliane, che esporranno le loro produzioni, dalla nautica ai camper, dalle bici elettriche all’artigianato in legno, passando per i nodi marinari e il kite surf, le lavorazioni in vimini, le vespe storiche del Vespa Club Messina, prodotti food di eccellenza e altro.

Alla Fiera del Tempo Libero, patrocinata dal Comune di Messina, saranno presenti gli assessori, allo Sport e Spettacolo Pippo Scattareggia e al Commercio e Ambiente Dafne Musolino.

Nei pomeriggi di sabato e domenica, sono previste performances ed esibizioni di discipline sportive e di ballo curate dall’MSP e dal Coni.

Ospiti di questa edizione saranno Totò Schillaci, indimenticabile protagonista delle notti magiche di Italia ‘90, oltre che storico campione del Messina, e Carmelo Mancuso, altra bandiera dell’Acr Messina, che domenica 31 saranno intervistati dal giornalista Salvatore De Maria, che ha seguito la formazione giallorossa in seria A, B ed in tutte le categorie.

In programma anche momenti dedicati ai più piccoli, con spazi per lo scambio di figurine dell’album dei calciatori ed esibizioni di piloti con Moto da Trial. I ragazzi tra i 7 e i 14 anni avranno la possibilità di provare in assoluta sicurezza le minicross sotto l’occhio vigile dei tecnici federali FMI, nell’ambito di un corso di hobby sport organizzato nell’area adibita a parcheggio, curato dalla concessionaria R.M.Motors in collaborazione con il Motoclub dello Stretto.

