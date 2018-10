Messina. Una domenica all’Orto Botanico per “Autunno: tempo di funghi”

5 Condivisioni Facebook Twitter

L’autunno è arrivato e con esso anche il consueto appuntamento, domenica 14 ottobre, all’Orto Botanico “Pietro Castelli” di Messina dedicato agli appassionati di funghi, esperti raccoglitori o neofiti, che avranno la possibilità di scoprire tutti i segreti delle specie esposte per l’occasione.

I cancelli della struttura di piazza XX settembre gestita dall’Università degli Studi di Messina (UniMe) saranno aperti sia di mattina, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, che di pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.30.

A partire dalle ore 10.00 e poi, successivamente, alle ore 11.00, alle 16.00 e, infine, alle 17.00, sarà possibile assistere a dimostrazioni pratiche su come si riconoscono i funghi e su come si distinguono quelli commestibili da quelli velenosi. L’evento, come di consueto, sarà curato dall’Associazione Micologica Bresadola che allestirà un’esposizione di funghi freschi lungo i viali dell’Orto Botanico.

Insomma, quella di questa domenica si presenta come un’occasione unica, divertente e istruttiva, per passare una giornata diversa, passeggiando tra i giardini dell’Orto Botanico di Messina, a contatto con la natura e per scoprire i segreti di queste prelibatezze offerte dall’autunno.

L’ingresso all’evento, intitolato “Autunno: tempo di funghi”, è gratuito e, in aggiunta, prevederà la presenza di un mercatino d’autunno presso il quale sarà possibile acquistare piante grasse e caudiciformi.

Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook dell’evento.

