Messina. A Mili San Pietro la sagra di Natale “Sulle strade di presepi miloti”

Continuano gli eventi per questo Natale 2018 a Messina. A Mili San Pietro arriva la sagra “Sulle strade di presepi miloti per riscoprire le tradizioni e antichi sapori”. L’appuntamento è per domani alle ore 18.00. Grazie all’organizzazione dell’associazione culturale Pro Mili San Pietro, tutti i presenti potranno vivere una serata avvolti da una calda atmosfera natalizia, in cui sono previste degustazioni, un mercatino di Natale, presepi, artigianato e molto altro ancora.

L’iniziativa ha lo scopo di far conoscere il villaggio noto anche come il “Casale” e i suoi angoli più suggestivi, sapientemente addobbati, per creare un’atmosfera davvero suggestiva. All’intrattenimento ci penseranno i suonatori di zampogne che passeggeranno per le vie di Mili suonando i canti tipici di Natale oltre che brani tratti dalla tradizione folkloristica siciliana.

Mili San Pietro viene spesso definito un presepe naturale e di certo sarà reso ancora più caratteristico domani grazie alla presenza di numerosi artigiani che riproporranno alcuni vecchi mestieri. Le degustazioni avranno inizio dalle ore 19.30 e saranno allestiti diversi punti per assaporare le pietanze proposte tra cui i “Cianuni”, un dolce tipico a base di ricotta e tuma e il goloso panino con la salsiccia alla brace.

Il villaggio si trova in un area collinare della I Circoscrizione di Messina e conta circa 655 abitanti. Le sue origini sono molto antiche e si fanno risalire intorno al VII – VIII secolo nell’epoca bizantina.

