Messina ospiterà, nel 2019, il concerto di un’artista internazionale

Grande attesa per la stagione estiva dei concerti allo stadio “Franco Scoglio” di Messina. Tutti pronti per cantare sulle note di Vasco Rossi e dei Negramaro. Ma c’è una sorpresa: pare che la società Musica da Bere s.r.l. di Catania abbia chiesto la concessione dello Stadio di Messina anche nel giugno 2019, per portare “un’artista di fama internazionale“.

Ancora non si conosce il nome dell’ospite, ma abbiamo una data: 19 giugno. Pare, inoltre, che la suddetta artista rappresenti uno dei grandi nomi della musica straniera. È così iniziato il toto-nomi: i più accreditati sembrano essere Madonna e Lady Gaga, la cui famiglia è originaria della provincia di Messina. Ma, per quanto ne sappiamo, si potrebbe trattare anche di Katy Perry o Shakira.

Chiunque sia, sarà una sfida al primo click per accaparrarsi i biglietti.

Intanto ci gusteremo la stagione 2018, durante la quale saliranno sul palcoscenico messinese due dei nomi più amati della musica italiana: per la terza volta ospiteremo l’intramontabile Vasco, il 21 giugno (con probabile replica il 22); mentre, l’8 luglio, sarà la volta dei seguitissimi Negramaro.

La società catanese, che organizzerà gli eventi, ha già chiesto la concessione dello Stadio al Comune di Messina dal 20 al 23 giugno e dal 7 al 9 luglio. Affittati anche i parcheggi e le zone limitrofe alla struttura.

Il nostro Franco Scoglio, noto ai più come stadio San Filippo, diventerà così un tempio della musica, almeno per due giorni. Non ci resta che attendere aggiornamenti riguardo la “star internazionale di altissima levatura” che suonerà a Messina nell’estate del 2019.

