Eventi di dicembre. Cancellato il mercatino di Natale a Milazzo

La provincia di Messina perde uno dei suoi eventi di dicembre: il mercatino di Natale di Milazzo è stato cancellato. Dopo aver vinto la gara bandita dall’ufficio Sviluppo economico, l’associazione “Klaro” ha deciso di rinunciare alla realizzazione della manifestazione.

Dietro a tale scelta sembra esserci la difficoltà nel trovare espositori disposti a pagare l’affitto degli stand o che non avevano preso in considerazione il pagamento del suolo pubblico. Secondo il progetto del mercatino di Natale, le tipiche casette in legno avrebbero dovuto coprire un’area abbastanza grande: piazza Perdichizzi, piazza Duomo, via Giacomo Medici, Atrio del Carmine e Marina Garibaldi.

Anche lo scorso anno Milazzo è stato privato del suo mercatino natalizio per ragioni analoghe. Un vero peccato in quanto il programma prevedeva una serie di eventi davvero interessanti tra cui degustazioni di street food, presepi, musica ed esposizioni di artigianato.

